A prova da primeira fase da Fuvest 2026, que permite ingresso na Universidade de São Paulo (USP), será realizada neste domingo (23).
Ao todo, nesta edição estão inscritos 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, ou seja, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, somando 111.480 participantes.
A prova terá 90 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
O local de prova pode ser consultado na área do candidato, no site oficial da Fuvest.
Para acompanhar o desempenho na prova, o candidato pode assistir à correção comentada por professores do curso pré-vestibular MedEnsina, realizado por alunos da Faculdade de Medicina da USP.
A previsão é que a transmissão comece às 20 horas, mas o horário pode sofrer alterações conforme a liberação do gabarito pela Fuvest.
Através da Rádio USP, o acesso pode ser feito pela transmissão ao vivo na internet ou pelas frequências 93,7 FM (São Paulo) e 107,9 FM (Ribeirão Preto).
Já no YouTube, a correção pode ser acompanhada pelo Canal USP, com opção de ativar notificações para ser avisado quando a live começar.
Os candidatos devem estar atentos para as principais mudanças do vestibular deste ano. As provas serão compostas de questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas.
Além disso, a lista de leituras obrigatórias para a prova é formada somente por mulheres autoras de língua portuguesa, e existe a possibilidade de o candidato escolher uma entre duas propostas de redação: a primeira, sempre de natureza dissertativo-argumentativa e a segunda, de natureza narrativa.
A Fuvest realizou em outubro um simulado presencial com 7.926 candidatos, para que os interessados tivessem uma ideia sobre como será a prova. Assim como no vestibular oficial, os participantes responderam a 90 questões inéditas de múltipla escolha.
As questões refletem as mudanças recentes do vestibular. O conteúdo é mais interdisciplinar, as perguntas integram diferentes áreas do conhecimento e também há maior cobrança direta de filosofia, sociologia, artes e educação física.
O que levar na prova?
Para a realização da prova é obrigatório levar:
- documento de identidade original com foto;
- caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta ou azul.
Itens opcionais:
- garrafa de água;
- alimentos leves;
- lápis;
- lapiseira;
- borracha;
- apontador;
- régua transparente.
É proibido:
- uso de relógios;
- manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.
A Fuvest ainda recomenda aos candidatos:
- Cuidar do sono: a recomendação é diminuir estímulos antes de dormir, com menos telas, ambiente mais escuro e sons suaves. Práticas de respiração e meditação podem ajudar a acalmar a mente.
- Evitar mudanças bruscas na rotina: evitar atividades que sejam fora do habitual ou fazer alterações radicais na alimentação.
- Reservar tempo para lazer: tentar ter momentos de descanso, estar com pessoas queridas, praticar um hobby ou fazer algo que tire o foco da prova.
- Evitar comparações: valorizar a própria trajetória, acreditando que deu o melhor dentro da realidade que viveu.
Na seleção para o vestibular 2026, a USP oferece 8.147 vagas. Desse total, 4.888 são destinadas para a modalidade de Ampla Concorrência, 2.053 para candidatos egressos de escolas públicas (EP) e 1.206 para estudantes de escolas públicas que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).
Confira o calendário completo do Vestibular Fuvest 2026:
- Primeira Fase: 23/11/2025
- Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
- Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
- Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
- Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
- Primeira chamada: 23/01/2026