FUVEST realizará simulado presencial da 1ª Fase neste domingo com questões inéditas
A prova da primeira fase da Fuvest 2026, que permite ingresso na Universidade de São Paulo (USP), será realizada neste domingo (23).

Ao todo, nesta edição estão inscritos 98.520 candidatos e 12.960 treineiros, ou seja, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, somando 111.480 participantes.

A prova terá 90 questões de múltipla escolha distribuídas entre as disciplinas de Arte, Educação Física, Inglês, Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

O local de prova pode ser consultado na área do candidato, no site oficial da Fuvest.

Para acompanhar o desempenho na prova, o candidato pode assistir à correção comentada por professores do curso pré-vestibular MedEnsina, realizado por alunos da Faculdade de Medicina da USP. 

A previsão é que a transmissão comece às 20 horas, mas o horário pode sofrer alterações conforme a liberação do gabarito pela Fuvest. 

Através da Rádio USP, o acesso pode ser feito pela transmissão ao vivo na internet ou pelas frequências 93,7 FM (São Paulo) e 107,9 FM (Ribeirão Preto).

Já no YouTube, a correção pode ser acompanhada pelo Canal USP, com opção de ativar notificações para ser avisado quando a live começar.


Os candidatos devem estar atentos para as principais mudanças do vestibular deste ano. As provas serão compostas de questões que conectam conhecimentos de diferentes áreas.

Além disso, a lista de leituras obrigatórias para a prova é formada somente por mulheres autoras de língua portuguesa, e existe a possibilidade de o candidato escolher uma entre duas propostas de redação: a primeira, sempre de natureza dissertativo-argumentativa e a segunda, de natureza narrativa.

A Fuvest realizou em outubro um simulado presencial com 7.926 candidatos, para que os interessados tivessem uma ideia sobre como será a prova. Assim como no vestibular oficial, os participantes responderam a 90 questões inéditas de múltipla escolha. 

As questões refletem as mudanças recentes do vestibular. O conteúdo é mais interdisciplinar, as perguntas integram diferentes áreas do conhecimento e também há maior cobrança direta de filosofia, sociologia, artes e educação física.

O que levar na prova?

Para a realização da prova é obrigatório levar:

  • documento de identidade original com foto;
  • caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta ou azul.

Itens opcionais:

  • garrafa de água;
  • alimentos leves;
  • lápis;
  • lapiseira;
  • borracha;
  • apontador;
  • régua transparente.

É proibido:

  • uso de relógios;
  • manusear aparelhos celulares ou qualquer equipamento do tipo nas áreas do prédio onde a prova está sendo aplicada.

A Fuvest ainda recomenda aos candidatos:

  • Cuidar do sono: a recomendação é diminuir estímulos antes de dormir, com menos telas, ambiente mais escuro e sons suaves. Práticas de respiração e meditação podem ajudar a acalmar a mente.
  • Evitar mudanças bruscas na rotina: evitar atividades que sejam fora do habitual ou fazer alterações radicais na alimentação.
  • Reservar tempo para lazer: tentar ter momentos de descanso, estar com pessoas queridas, praticar um hobby ou fazer algo que tire o foco da prova.
  • Evitar comparações: valorizar a própria trajetória, acreditando que deu o melhor dentro da realidade que viveu.

Na seleção para o vestibular 2026, a USP oferece 8.147 vagas. Desse total, 4.888 são destinadas para a modalidade de Ampla Concorrência, 2.053 para candidatos egressos de escolas públicas (EP) e 1.206 para estudantes de escolas públicas que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas (EP/PPI).

Confira o calendário completo do Vestibular Fuvest 2026:

  • Primeira Fase: 23/11/2025
  • Segunda Fase: 14 e 15/12/2025
  • Provas de competências específicas – Música: 09 a 12/12/2025
  • Provas de competências específicas – Artes Visuais: 11/12/2025
  • Prova de competências específicas – Artes Cênicas: 5 a 9/01/2026
  • Primeira chamada: 23/01/2026
