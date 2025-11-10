Reprodução/Divulgação/USP Período de inscrições do Enem USP começam em 24/11.













A Universidade de São Paulo (USP), abrirá, a partir do dia 24 de novembro, às 12h, as inscrições para o ENEM-USP 2026, processo seletivo que permite que candidatos concorram a vagas em cursos de graduação da instituição de ensino por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições devem ser feitas por meio do site da FUVEST até as 12h do dia 19 de dezembro.

A taxa de inscrição custa R$ 11,00 e o pagamento deverá ser realizado até o final do dia 19 de dezembro. Podem ser isentos da taxa: candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), assim como candiados com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado o Ensino Médio na rede pública.

Poderão se inscrever no processo seletivo, estudantes que já concluíram, ou que irão concluir o Ensino Médio em 2025 e pessoas com diploma de curso superior reconhecido e devidamente registrado, que tenham participado das provas do ENEM 2025 como candidatos regulares.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - órgão promotor do ENEM - será o responsável pelas provas, calendário, programas e critérios de pontuação. A FUVEST, por sua vez, será responsável pela sistematização das inscrições, classificação dos candidatos segundo os critérios definidos pela Pró-Reitoria de Graduação da USP e convocação dos candidatos selecionados.





Vagas e modalidades

O ENEM-USP 2025 oferece 1.500 vagas em diferentes cursos da instituição. Deste total, 684 vagas são destinadas à Ampla Concorrência, 512 para estudantes que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas, 304 para estudantes pretos, pardos e indígenas.

Todos os candidatos concorrem automaticamente às vagas de Ampla Concorrência e, no momento da inscrição, podem optar por concorrer às vagas reservadas às Políticas de Ações Afirmativas.

Chamadas e matrícula

A FUVEST divulgará as listas de aprovados no seu site oficial. No total, serão três chamadas regulares, seguidas de convocações da Lista de Espera, voltada para preencher vagas que não foram ocupadas.

Os candidatos devem acompanhar as chamadas e ficar atentos às datas de matrícula.

