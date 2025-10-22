Educa SC Prédio da Faculdade de Direito da USP.

A Fundação Universitária para o Vestibular ( FUVEST) irá liberar, a partir do meio-dia desta quinta-feira (23), a consulta aos locais de prova da 1ª fase do Vestibular 2026. Os candidatos podem acessar a informação na Área do Candidato, disponível no site oficial da instituição.

Nesta edição, 111.480 candidatos se inscreveram para disputar uma das 8.147 vagas oferecidas nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo ( USP), 4.150 inscritos a mais do que no ano passado, que teve 107.330 candidatos.

A prova da 1ª fase será aplicada no dia 23 de novembro, em 32 cidades da Região Metropolitana, do interior e do litoral paulista. Serão 88 locais de prova. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h, horário em que começará a aplicação da prova.

A organização recomenda que os candidatos já gravem antes o caminho até o local da prova, de preferência, com alguns dias de antecedência, para evitar atrasos ou mesmo que algum aluno perca a prova.

Atenção nas datas

O calendário do Vestibular FUVEST 2026 prevê a realização da 2ª fase nos dias 14 e 15 de dezembro. As provas de competências específicas para os cursos de Música acontecerão de 9 a 12 de dezembro; para Artes Visuais, em 11 de dezembro; e para Artes Cênicas, entre 5 e 9 de janeiro de 2026. O resultado com a primeira chamada está previsto para 23 de janeiro de 2026.