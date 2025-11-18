Divulgação/ Inep Registro de estudante respondendo o gabarito da prova

O Ministério da Educação (MEC) acionou a Polícia Federal e decidiu, nesta terça-feira (18), invalidar três questões do Enem 2025.

A medida foi tomada após a identificação de que um estudante universitário teria antecipado, em uma live, conteúdos semelhantes aos aplicados na prova do último domingo (16).

De acordo com a pasta, há sinais de que questões dos pré-testes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (), utilizados para validar itens que podem integrar provas futuras, teriam sido empregadas em um curso preparatório on-line.





“Nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame. Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens”, diz a nota do Ministério da Educação.

“A Polícia Federal foi acionada para apurar a conduta e autoria na divulgação das questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida”, informou no comunicado.

A decisão foi tomada pela comissão assessora responsável pela montagem da prova.

O Inep reforçou que o Enem é baseado na Teoria de Resposta ao Item ( TRI), metodologia que depende de pré-testes sigilosos aplicados a grupos selecionados de estudantes.

O Instituto ainda afirma que todos os protocolos de segurança foram cumpridos de forma rigorosa e que o caso será apurado como possível violação de confidencialidade.