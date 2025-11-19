Unsplash Gabarito

O gabarito oficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foi divulgado na manhã desta quinta-feira (19). Para ter acesso as respostas, como também ao caderno de questões, é necessário entrar no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) .



Inicialmente, a divulgação do gabarito estava prevista para esta quinta-feira (20), mas foi antecipada após a anulação de quesitos, supostamente, vazados durante uma live antes do certame.

As questões anuladas e que estão sob investigação da Polícia Federal (PF) são: 115 na cinza/ 121 na amarela/ 132 na verde/ 123 na azul, 118 na cinza/ 115 na amarela/ 135 na verde/ 132 na azul e 172 na cinza/ 178 na amarela/ 68 na verde/ 174 na azul.

No domingo (16), os participantes resolveram questões de Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e Matemática. Conforme o balanço divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a presença, nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, foi de cerca de 70%.















