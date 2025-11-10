Reprodução/Ministério da Educação Caderno de Provas do 1° dia de aplicação do Enem 2025

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem) 2025 foi realizado neste domingo (09) em 1.805 municípios de todo o país, com 4.811.338 inscrições confirmadas e presença de 73% dos participantes. A abstenção ficou em 27%, percentual semelhante ao de 2024.

Segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a aplicação transcorreu de forma tranquila, sem ocorrências relevantes.

Os estudantes responderam a 90 questões das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. O ministro da Educação afirmou que o assunto reflete uma questão atual do país.

“O Brasil começa a envelhecer, [...] e isso exige políticas públicas importantes para acolher esse público. Então acho que foi um tema muito pertinente e muito importante para nossos dias de hoje”, declarou o ministro.

A prova foi aplicada em 11.791 locais, com cerca de 300 mil colaboradores, entre fiscais, aplicadores e equipes de segurança. O Inep informou que 3.240 candidatos foram eliminados por motivos como uso de materiais não permitidos, saída antecipada e porte de aparelhos eletrônicos.

Segurança reforçada e logística nacional

O presidente do Inep, Manuel Palácios, destacou o esforço coletivo para a realização do exame e elogiou o desempenho logístico.

“Foi um Enem fantástico, com pouquíssimas ocorrências, a aplicação ocorreu em todos os locais sem problemas e isso é uma alegria para nós, porque é sempre um esforço coletivo gigantesco”, afirmou.

Entre as novidades deste ano, todas as salas tiveram detectores de metal e aumento do número de aplicadores. Segundo Palácios, a medida “assegurou maior controle e segurança para todos os participantes”.

O ministro também agradeceu aos Correios, que realizaram a entrega de todos os malotes em mais de 12 mil locais, e às forças de segurança estaduais e federais envolvidas na operação.

Reaplicação e gabarito

O Inep informou que a reaplicação das provas será nos dias 16 e 17 de dezembro, destinada a participantes afetados por problemas logísticos, doenças previstas em edital ou pelo desastre que atingiu cidades do Paraná.

O prazo para solicitar a reaplicação vai de 17 a 21 de novembro, na página do participante.

Por conta da COP30, as provas nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba foram adiadas para 30 de novembro e 7 de dezembro. O gabarito oficial será divulgado em 13 de novembro, e o resultado final está previsto para janeiro de 2026.





Certificação e novas ferramentas

O Enem voltou a permitir a certificação do ensino médio para quem obtiver nota mínima de 450 pontos, benefício solicitado por mais de 98 mil inscritos. O exame também contou com inscrições pré-preenchidas para concluintes do ensino médio e com o uso experimental do testlet, formato em que um mesmo texto serve de base para várias questões.

O MEC apresentou ainda a plataforma MEC Enem, ferramenta de inteligência artificial lançada antes do exame para oferecer simulados, correção automática de redações e videoaulas.

“Essa é uma ferramenta importante para os jovens estudantes brasileiros, um estímulo para quem quer se preparar para o Enem”, afirmou o ministro.