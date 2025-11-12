Reprodução/ Fernando Frazão/Agência Brasil Fachada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).









O prazo para se inscrever no processo seletivo destinado ao preenchimento de 375 vagas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) termina na quinta-feira (13). A seleção é válida para o ingresso no 1° semestre letivo de 2026.

Como se inscrever

Interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever por meio da página do Vestibular Uerj. A taxa de inscrição custa R$ 55 e pode ser paga até o dia 14 de novembro em casas lotéricas ou na rede bancária.

Quem pode participar?

Podem participar da seleção candidatos que tenham feito a prova do Enem em 2022, 2023, 2024 ou 2025, e que tenham alcançado nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas e 300 pontos na redação, que já concluíram ou que estejam cursando o último ano do Ensino Médio.





Quais cursos estão disponíveis?

As vagas oferecidas são provenientes de cursos de graduação que não completaram o número de inscritos no Vestibular Uerj 2026. As oportunidades estão distribuídas entre diferentes campi da instituição:

Rio de Janeiro

Engenharia Cartográfica

Física

Letras: Português/Alemão

Letras: Português/Grego

Letras: Português/Italiano

Letras: Português/Latim



Cabo Frio

Ciências Ambientais

Geografia



Zona Oeste

Engenharia de Materiais

Engenharia Metalúrgica

Tecnologia em Construção Naval



São Gonçalo

Geografia

Letras: Português/Inglês

Letras: Português/Literaturas

Matemática

Pedagogia



Resende

Engenharia de Produção



Duque de Caxias

Geografia

Matemática

Pedagogia

Como vai funcionar a seleção?

Os candidatos devem enviar uma cópia do seu Boletim de notas do Enem por meio do sistema de concursos do Departamento de Seleção Acadêmica da Uerj (DSEA), entre os dias 19 e 26 de janeiro de 2026.

O Boletim está disponível no portal o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nele devem costar o nome e CPF do candidato, número de inscrição e logotipo do Enem, assim como as notas de todas as provas, para que a nota final possa ser calculada. A análise dos boletins será realizada pelo DSEA, que divulgará o resultado prelimar no dia 29 de janeiro de 2026. A classificação ficará disponível em 10 de fevereiro de 2026.

Para mais informações sobre o processo seletivo, consulte o edital completo.