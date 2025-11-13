Reprodução/Ministério da Educação Caderno de Provas do 1° dia de aplicação do Enem 2025

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga, nesta quinta-feira (13), o gabarito oficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Esta é a primeira vez que o órgão, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), separa as datas para a divulgação do padrão-resposta.

O gabarito, assim como os cadernos de questões, serão publicados no site do Inep. Contudo, o horário de consulta não foi divulgado pelo órgão. Na primeira etapa do certame, os candidatos resolveram questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redaçã o.

Segundo dados do MEC, o primeiro dia do exame registrou uma abstenção de 73%, percentual semelhante à edição de 2024 . Neste domingo (13), segundo e último dia do Enem 2025, as avaliações serão de Ciências da Natureza e Matemática.




























