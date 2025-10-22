Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil Dutra

As obras que pretendem melhorar a fluidez do trânsito na Dutra, em São José dos Campos (SP) estão com pouco mais de 20% do cronograma concluído. Enquanto isso, motoristas enfrentam com frequência congestionamentos no trecho onde fica a maior cidade do eixo Rio-São Paulo.

A CCR-Motiva informa no site oficial que vai levar ''modernidade para o trecho urbano da Via Dutra, em São José dos Campos, que concentra um dos maiores fluxos da rodovia. As obras contemplam a ampliação de capacidade do tráfego na região e tem investimento superior a R$ 600 milhões''.

Trecho com 0% de obra

De acordo com a concessionária, as obras vão ''beneficiar o deslocamento diário de mais de 100 mil veículos (...) e trazer melhores condições de fluidez na interligação das cidades, A empresa promete ainda construir pistas marginais e aumentar em mais uma faixa as expressas.

O problema é que ainda faltam mais de 40 meses, ou quase quatro anos, para que os serviços sejam concluídos. As obras foram divididas em pequenos trechos. Um deles está com 0% de obras, e outro com 3%.

Veja o cronograma disponibilizado pela própria empresa: