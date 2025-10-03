Sunira Moses/Unsplash Brasil conta pelo menos seis óbitos relacionados à intoxicação por metanol

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) desenvolveram um teste rápido para identificar metanol em bebidas alcoólicas e combustíveis em até 25 minutos. A técnica, criada em 2022, pode ser uma alternativa de prevenção em meio ao aumento dos casos de intoxicação por metanol no Brasil.

De acordo com a assessoria da Unesp, o método desenvolvido pelos cientistas do Instituto de Química da Universidade é mais prático, rápido e barato se comparado aos outros disponíveis no mercado.

Para se ter uma ideia, o método tradicional, a cromatografia gasosa, pode custar até R$ 500 por amostra e exige laboratórios especializados. Já a técnica da Unesp tem custo estimado de R$ 15 e dispensa a necessidade de laboratórios ou de profissionais da área.

O tempo para a análise também é consideravelmente menor: cerca de 15 minutos para etanol e bebidas alcoólicas e 25 minutos para gasolina.

O método nunca foi comercializado, apesar de ter sido patenteado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Segundo a assessoria da universidade, o motivo é a "falta de procura por parte da indústria ou de empresas interessadas em fabricar".

Como funciona

O teste é realizado em duas etapas: adiciona-se um tipo de sal junto ao combustível ou à bebida que passará pela avaliação, o que transforma o metanol em formol. Em seguida, é adicionado um ácido capaz de gerar mudanças na coloração da solução. Por meio da cor que se manifesta ao fim dos procedimentos, é possível identificar a olho nu se determinada amostra possui mais metanol que o permitido.

Reprodução/Unesp (Larissa Modesto) Figura ilustra os diferentes percentuais de metanol em amostras de etanol com base na cor formada após a aplicação do método





"Essas etapas de reação levam cerca de 15 minutos no das bebidas alcoólicas. Após esse tempo, a mistura já está pronta para ser classificada", explicou Larissa Modesto, mestranda em química na Unesp e idealizadora do teste, ao site da universidade em 2022.

A coloração indica o nível de adulteração:

Mistura final na cor verde – Sem quantidades significativas de metanol

Mistura final com tom verde amarronzado – Presença de 0,1% a 0,4% de metanol

Mistura final na cor marrom - Presença de 0,5% a 0,9% de metanol

Mistura final na cor roxo - Presença de 1% a 20% de metanol

Mistura final na cor azul-marinho - Metanol 50% a 100%

Reprodução/Unesp (Larissa Modesto) Amostras de etanol vão se tornando cada vez mais escuras conforme a quantidade de metanol aumenta.





Intoxicações por metanol

O metanol é uma substância usada em processos industriais e, por ser altamente tóxica, pode levar à cegueira, ao coma e até à morte.

Segundo o Ministério da Saúde, foram contabilizados 59 registros até esta quinta-feira (2): 53 em São Paulo, cinco em Pernambuco e um no Distrito Federal. Entre eles, seis óbitos foram contabilizados, sendo um confirmado e cinco em investigação. Para reforçar o atendimento, a pasta ampliou os estoques de etanol farmacêutico, usado como antídoto nos casos de intoxicação.

Os principais sintomas de uma intoxicação por metanol incluem visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).





Em caso de identificação dos sintomas, a recomendação é buscar imediatamente por serviços de emergência médica. Além disso, é preciso contatar uma das instituições a seguir;