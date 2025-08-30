Reprodução Além do vestibular, a Uerj mantém abertas, até 4 de setembro, as inscrições para 1.313 vagas de Transferência Externa (TEF) e Aproveitamento de Estudos

A UERJ( Universidade do Estado do Rio de Janeiro) realiza neste domingo (31) o 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2026. De acordo com o DSEA (Departamento de Seleção Acadêmica), 40.413 candidatos estão inscritos para esta etapa.

A prova começa às 9h e terá duração máxima de quatro horas. Os portões serão abertos às 8h e, após o início do exame, não será permitida a entrada de candidatos.

Para a realização da avaliação, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto, CCI (cartão de confirmação de inscrição) e caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente.

O exame é composto por 60 questões objetivas de múltipla escolha, distribuídas em quatro áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Em Linguagens, os participantes deverão responder a perguntas relacionadas à obra Senhora, de José de Alencar, leitura obrigatória nesta etapa.

Os locais de prova podem ser consultados no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site oficial da Uerj ( www.vestibular.uerj.br).

O documento também permite a checagem de informações pessoais, como a escolha da língua estrangeira. Em caso de erro, a correção pode ser solicitada por e-mail ao Dsea.

O resultado será divulgado em 6 de setembro. Para avançar ao Exame Discursivo, segunda fase do vestibular, o candidato precisa obter pelo menos 40% de acertos, correspondentes aos conceitos A, B, C ou D.

Nessa etapa seguinte, os candidatos deverão realizar uma prova de Redação e duas provas específicas, de acordo com o curso escolhido.

As inscrições para o 2º Exame ocorreram entre 10 de julho e 4 de agosto de 2025, com taxa de R$ 90. Candidatos de baixa renda puderam solicitar isenção no mês de junho. Aqueles que já haviam obtido isenção no 1º Exame e compareceram à prova receberam automaticamente o benefício para esta etapa.





Outras inscrições

Além do vestibular, a UERJ mantém abertas, até 4 de setembro, as inscrições para 1.313 vagas de Transferência Externa e Aproveitamento de Estudos, com ingresso em 2026.

As oportunidades são para cursos presenciais nos campi do Rio de Janeiro, Petrópolis, São Gonçalo, Nova Friburgo, Resende e Duque de Caxias, além da modalidade de Educação a Distância (EaD), com polos em Belford Roxo, Magé, Paracambi e Petrópolis.

O processo de TEF é destinado a estudantes de outras instituições de ensino superior que desejem prosseguir na mesma graduação ou em área afim.

Já o AE se dirige a portadores de diploma que queiram cursar outra graduação ou obter habilitação diferente no mesmo curso.

Em ambos os casos, a classificação depende do resultado no processo seletivo e da disponibilidade de vagas.