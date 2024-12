Ludimila Ferreira Que horas começa a prova da UERJ 2025? Veja o que levar

A segunda fase do vestibular da Uerj 2025 (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) acontece neste domingo (1) com o Exame Discursivo da instituição. Se você se inscreveu e não sabe que horas começa a prova , ou até mesmo o que pode levar ou não, o GUIA DO ESTUDANTE checou o edital para te contar.

A prova vai acontecer no período da manhã, às 9h , com 5 horas de duração. Não será permitida a entrada de candidato após o horário estabelecido para o início. Abaixo, veja o que é preciso levar para realização do vestibular da Uerj e o que está proibido de acordo com o Edital!

O que levar para o vestibular da Uerj?

A universidade orienta que os candidatos cheguem ao local de prova pelo menos 1 hora antes do início da aplicação, munido do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), caneta esferográfica de corpo transparente com tinta preta ou azul escuro e original de qualquer documento oficial de identificação com foto .

Serão aceitos os seguintes documentos de identificação:

Carteira de Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícias Militares, por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade e por demais órgãos legalmente habilitados para emissão de tais documentos;

Carteira Nacional de Habilitação com foto;

Passaporte;

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018.

O candidato impossibilitado de apresentar o documento de identificação original com foto no dia da prova, por motivo de perda, furto ou roubo, poderá realizar a prova mediante apresentação do original do Boletim de Ocorrência expedido há, no máximo, 60 dias, por órgão policial .

Além disso, também haverá a possibilidade de identificação especial, na qual serão solicitados os dados do candidato, sua assinatura e a coleta da impressão digital, em formulário próprio.

O que está proibido no vestibular da Uerj?

O candidato não poderá portar armas de qualquer espécie, mesmo com autorização. Também está proibido fumar, usar relógio , óculos escuros ou qualquer tipo de boné, chapéu, capuz, viseira ou gorro, protetores auriculares, bem como utilizar lápis, lapiseiras, canetas de material não transparente, borrachas e corretores ortográficos líquidos ou similares.

Não há restrições de roupas, como bermudas e regatas. É assegurado ao candidato o uso de véu islâmico ou vestimenta de qualquer religião na parte superior da cabeça, desde que o rosto não esteja coberto. Porém, de acordo com a instituição, haverá inspeção por parte dos fiscais antes do início das provas.

O candidato que estiver portando objetos pessoais como relógio, óculos escuros, telefone celular, boné e outros, deverá guardar os itens em um envelope plástico que será disponibilizado pelo fiscal da sala de aplicação antes da entrada do estudante. O telefone celular deverá ser desligado, incluindo seus alarmes, antes de o envelope ser lacrado.

O envelope deverá ser identificado pelo candidato e colocado embaixo da carteira.

Como é o exame discursivo da Uerj?

Esta etapa, realizada em um único dia, é composta por três provas discursivas: uma prova de redação , para todos os cursos, e duas provas de disciplinas específicas, de acordo com o curso escolhido no momento da inscrição. Cada prova vale 20 pontos. É possível checar as provas que constituem o Exame Discursivo e seus respectivos pesos no Edital, a partir da página 7 .

As provas do Exame Discursivo avaliarão as competências e habilidades fundamentais das disciplinas específicas de cada grupo de curso. De acordo com a instituição, as questões são sobre os conteúdos do ensino médio.

Será permitida a saída do candidato do local de prova apenas após ter passado uma hora do início do exame e mediante a entrega do cartão de respostas e do caderno de questões ao fiscal de sala. Os três últimos candidatos de cada sala só poderão se retirar em conjunto, após assinarem a ata de aplicação.

