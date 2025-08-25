Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Universidade de Brasília

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de Brasília (UnB) estão abertas. O processo seletivo oferece 2.102 vagas de graduação distribuídas pelos quatro campi da instituição.

Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 5 de setembro, exclusivamente pelo site do Cebraspe . Para fazer a inscrição, é preciso ter o cadastro no site e preencher as informações solicitadas. Além disso, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 173, que deve ser paga até o dia 25 de setembro.

O prazo de inscrição também vale para pedidos de isenção da taxa e de recursos específicos. Têm direito à isenção aqueles que:

estão inscritos no CadÚnico

possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo

cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular

O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 12 de setembro. O cronograma completo, incluindo prazos de recursos, pode ser consultado no edital .

Provas e cursos

As provas estão marcadas para os dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Distrito Federal e em cidades próximas como Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).

Cursos e vagas

Há oferta para cursos de diversas áreas, como Medicina, Direito, Psicologia, Comunicação Social, Arquitetura e Urbanismo, além de opções em Artes, Música e Licenciaturas. Entre os cursos que concentram maior número de vagas estão:

Engenharias do campus Gama (140 vagas)

Educação Física (50 vagas, campus Darcy Ribeiro)

Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (45 vagas, campus Darcy Ribeiro)

Administração (60 vagas somando diurno e noturno, campus Darcy Ribeiro)

Saúde Coletiva (30 vagas em Ceilândia e 20 em Planaltina)

A distribuição completa das vagas por curso e campus está disponível no edital.





Vestibular UnB 2026