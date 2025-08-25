As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de Brasília (UnB) estão abertas. O processo seletivo oferece 2.102 vagas de graduação distribuídas pelos quatro campi da instituição.
Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 5 de setembro, exclusivamente pelo site do Cebraspe . Para fazer a inscrição, é preciso ter o cadastro no site e preencher as informações solicitadas. Além disso, será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 173, que deve ser paga até o dia 25 de setembro.
O prazo de inscrição também vale para pedidos de isenção da taxa e de recursos específicos. Têm direito à isenção aqueles que:
- estão inscritos no CadÚnico
- possuem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo
- cursaram o Ensino Médio integralmente em escola pública ou como bolsistas integrais em escola particular
O resultado dos pedidos de isenção será divulgado no dia 12 de setembro. O cronograma completo, incluindo prazos de recursos, pode ser consultado no edital .
Provas e cursos
As provas estão marcadas para os dias 22 e 23 de novembro de 2025, no Distrito Federal e em cidades próximas como Formosa (GO), Goiânia (GO), Valparaíso (GO) e Uberlândia (MG).
Cursos e vagas
Há oferta para cursos de diversas áreas, como Medicina, Direito, Psicologia, Comunicação Social, Arquitetura e Urbanismo, além de opções em Artes, Música e Licenciaturas. Entre os cursos que concentram maior número de vagas estão:
- Engenharias do campus Gama (140 vagas)
- Educação Física (50 vagas, campus Darcy Ribeiro)
- Ciências Sociais – Antropologia/Sociologia (45 vagas, campus Darcy Ribeiro)
- Administração (60 vagas somando diurno e noturno, campus Darcy Ribeiro)
- Saúde Coletiva (30 vagas em Ceilândia e 20 em Planaltina)
A distribuição completa das vagas por curso e campus está disponível no edital.
Vestibular UnB 2026
- Vagas: 2.102
- Inscrições: 15 de agosto a 5 de setembro de 2025
- Taxa: R$ 173,00
- Provas: 22 e 23 de novembro de 2025
- Resultado: 4 de fevereiro de 2026