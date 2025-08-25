Reprodução/UFRGS Instituição concentra hoje quatro campi, em Porto Alegre, e um no litoral

As inscrições para o vestibular de 2026 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) começam nesta segunda-feira (25). Ao todo, são oferecidas 4.058 vagas em 98 cursos de graduação.

O prazo para as inscrições vai até o dia 22 de setembro. Elas devem ser feitas pelo formulário disponível no site da universidade. A taxa para inscrição é de R$ 180, com pagamento até 23 de setembro.

Candidatos contemplados com isenção devem se inscrever normalmente, sem gerar boleto. Para isso, o sistema indicará automaticamente o benefício, quando for informado o CPF, no momento da inscrição.

Provas e cursos

As provas estão marcadas para os dias 29 e 30 de novembro, e vão ser aplicadas em seis cidades gaúchas: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí.

O primeiro dia de prova terá perguntas de Língua Portuguesa, Literatura, História, Geografia e Matemática. No domingo, os alunos vão responder perguntas sobre Língua Estrangeira Moderna, Física, Química, Biologia e Redação.

Entre os cursos com mais vagas estão: Direito (245), Administração (168), Letras (154) e Medicina (98).

Outros detalhes



O processo de inscrição para casos especiais (atendimento especial, uso do nome social, horário para candidato sabatista e correção cadastral) agora é totalmente online.

Além disso, a divulgação dos gabaritos preliminares será unificada no dia 1º de dezembro, com prazo para recursos até 9h de 4 de dezembro. O resultado sai em 22 de dezembro.

Candidatos sabatistas e com necessidades específicas devem enviar solicitações até o dia 26 de setembro pelo Portal do Candidato. Inscritos em Música devem fazer também a Prova de Habilitação Específica entre 30 de setembro e 3 de outubro.

Ações afirmativas

Metade das vagas é destinada a cotas para egressos do ensino público, com critérios raciais, de renda e pessoas com deficiência. Desde 2025, há vagas para autodeclarados quilombolas e renda familiar de até um salário mínimo per capita.





