Governo de São Paulo/Divulgação Fachada da Fapesp, em São Paulo





As bolsas de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo ( Fapesp) passarão pelo reajuste anual a partir desta sexta-feira (1º).

Os percentuais de aumento para a iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado vão de 4,5% a 5,5%, a depender do nível de formação.

Estudantes no primeiro ano de mestrado, por exemplo, vão passar a receber R$ 3.270 no lugar dos R$ 3.120 recebidos anteriormente. Os que estiverem no segundo ano passam a receber R$ 3.450 em vez de R$ 3.300.

Já os alunos de doutorado no primeiro e segundo anos de pesquisa receberão R$ 5.790, no lugar dos R$ 5.520 de antes. Os que estiverem no terceiro e quarto anos de estudo terão bolsa de R$ 7.140, aumento de 4,85% em relação ao valor anterior (R$ 6.810).





Os valores são os mesmos para os alunos de doutorado regular e direto –ou seja, os que não fizeram mestrado antes de ingressar no doutorado.

Pesquisadores de pós-doutorado farão jus a uma bolsa de R$ 12.570, recebendo R$ 570 a mais em relação à cifra anterior.

Os valores de agosto serão pagos a partir de setembro. No caso das bolsas em andamento, a Fapesp vai suplementar automaticamente as mensalidades restantes a partir da entrada em vigor da tabela.

Outros financiamentos

A Fapesp também fornece aporte financeiro para outros níveis de pesquisa. É o caso do fomento Jovem Pesquisador, pensado para apoiar pesquisadores que tenham desempenho excepcional para a etapa de carreira em que estão. Nesse caso, o reajuste a partir de sexta-feira será de R$ 600 (passando de R$ 13.260 para R$ 13.860).

A mensalidade paga aos contemplados do programa de jornalismo científico também terá reajustes – o percentual depende do nível. Também haverá aumento no financiamento a pesquisas sobre problemas do ensino fundamental e médio em escolas públicas paulistas e em pequenas empresas do estado de São Paulo.

A Fapesp é uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. No ano passado, até novembro, a fundação bateu um recorde de bolsas concedidas em um ano: 9.528.