Agência Brasil Enem é uma das prinicipais portas de entrada ao ensino superior no Brasil

O ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou nesta sexta-feira (9) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Além disso, as inscrições ficarão abertas de 26 de maio a 6 de junho.

Segundo Santana, o edital do Enem deve ser publicado nos próximos dias. Se a prova não sofrer nenhuma alteração, as disciplinas serão distribuídas da seguinte maneira:

9 de novembro: 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e redação;

16 de novembro: 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza.

Porta de entrada ao ensino superior



O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil, seja em universidades públicas, privadas e até do exterior.

As notas do Enem são utilizadas em programas como o Sisu, que seleciona candidatos para instituições públicas; o Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares; e o Fies, que financia cursos de graduação em universidades privadas com pagamento após a formatura.

Além disso, diversas instituições privadas usam a nota do Enem para conceder descontos ou dispensar vestibulares, e universidades de países como Portugal, Inglaterra, França, Irlanda e Canadá também reconhecem o exame em seus processos seletivos.

Em 2024, o Enem registrou 4,32 milhões de inscritos, com 3,18 milhões de participantes efetivos. O total representa 73,5% de adesão e um crescimento de 1,6% em relação a 2023.