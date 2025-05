Colégio Santo Agostinho Robert Prevost, à direita de camisa clara, em BH na festa dos 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em 2004

Antes de se tornar o papa Leão XIV, o então cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, esteve em Belo Horizonte em 2004, para comemorar os 70 anos do tradicional Colégio Santo Agostinho. Uma foto dele bebendo cerveja no evento viralizou nas redes sociais.

O religioso voltou à região mineira em 2012, onde novamente participou de frades agostinianos como superior (prior) da Ordem de Santo Agostinho, em Mário Campos, na Grande BH.

A terceira vez do cardeal Prevost no Brasil seria agora em 2025. Ele já estava com as passagens compradas para participar da 62ª Assembleia Geral da CNBB, prevista para os dias 30 de abril a 9 de maio de 2025 no interior de São Paulo, no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida.

O evento, no entanto, foi cancelado pela morte do papa Francisco e o conclave. Ele foi remarcado para 15 a 24 de abril de 2026.

Reações nas redes sociais

A foto do religioso tomando uma cervejinha foi muito bem recebida entre os brasileiros. No X, alguns usuários brincaram com a situação.

"O cara é papa só algumas horas e o brasileiro já tá dando problema pro homem", disse uma usuária.

"Cê é fi de quem, papa?", brincou outro, em uma referência ao sotaque mineiro.