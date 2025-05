Reprodução/Vatican News Papa Leão XIV celebra sua primeira missa na Capela Sistina

O papa Leão XIV celebrou, nesta sexta-feira (9), sua primeira missa como líder da Igreja Católica . Durante sua homilia, o pontífice convidou todos a caminharem com ele.

"Ele [Deus] me chamou e me abençoou com essa missão. Convido a todos a caminhar comigo", disse o novo pontífice durante a cerimônia, que começou às 6h (horário de Brasília) na Capela Sistina, no Vaticano. Participaram todos os cardeais que foram ao conclave.

"Deus me confiou este tesouro para que, com a sua ajuda, eu possa ser seu administrador fiel em benefício de todo o Corpo Místico da Igreja. Ele o fez para que ela seja cada vez mais plenamente uma cidade sobre o monte, uma arca de salvação navegando pelas águas da história e um farol que ilumina as noites deste mundo", afirmou Leão XIV.

O Papa fez uma crítica ao distanciamento da fé cristã em favor de valores materiais, como riqueza e poder. Ele ressaltou que muitas pessoas hoje preferem outras seguranças, como "tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder, o prazer".

Para o pontífice, esses contextos são hostis à evangelização, onde aqueles que tentam testemunhar a fé cristã são ridicularizados ou, no máximo, tolerados. "Mas, precisamente por isso, a missão é urgente", enfatizou.

Outro alerta do novo Sumo Pontífice foi sobre reduzir a figura de Jesus a um "líder carismático ou a um super-homem" em todos os segmentos religiosos - inclusive entre fiéis da Igreja Católica.

"Ainda hoje, não faltam contextos nos quais Jesus, embora apreciado como homem, é simplesmente reduzido a uma espécie de líder carismático ou super-homem, e isto não apenas entre os não crentes, mas também entre muitos batizados, que acabam por viver, a este nível, num ateísmo prático", afirmou.

No fim da homilia, Leão XIV mencionou o antecessor, Francisco, que pregava a importância de "viver a fé com alegria". "Este é um mundo cujo é confiado, como o Papa Francisco nos ensinou muitas vezes, somos chamados a testemunhar a fé em Jesus, o salvador, de forma alegre." Por isso, concluiu, é essencial para todos nós repetir: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo".

Quem é o Papa Leão XIV

Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o primeiro papa norte-americano da história e também o primeiro oriundo de um país de maioria protestante.

O pontífice tem dupla nacionalidade, dos Estados Unidos e do Peru, onde trilhou grande parte de sua trajetória. Prevost foi ordenado padre em 1982 e trabalhou em regiões pobres do país latino-americano. Em 1985, ele se juntou à ordem dos agostinianos, o que fez questão de citar em seu primeiro discurso como chefe da Igreja Católica:

"Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano", afirmou.

Antes de ser eleito papa, o então cardeal Prevost ocupava dois cargos importantes no Vaticano: prefeito do Dicastério para os Bispos e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.