Uma nova frente fria avança sobre o Sul do Brasil nesta sexta-feira (9) e deve intensificar ainda mais as chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Com o solo já encharcado, o estado permanece em alerta para temporais, ventos fortes e possibilidade de granizo em diversas regiões.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes acumulados entre ontem (8) e hoje (9) podem ultrapassar os 100 milímetros em alguns pontos, igualando ou até superando a média histórica de precipitação para todo o mês de maio, que varia de 140 mm a 180 mm no estado.

Além das chuvas intensas, a sexta-feira também deve ser marcada por ventos que podem atingir até 90 km/h. Há risco elevado para alagamentos, quedas de árvore, deslizamentos e transtornos em áreas urbanas.

A instabilidade provocada pelo avanço da frente fria se estende ainda para Santa Catarina e Paraná, com previsão de tempestades, rajadas de vento e descargas elétricas, principalmente nas regiões oeste e sudoeste desses estados.

Enquanto o Sul enfrenta um cenário crítico, o tempo segue firme no Sudeste. Em São Paulo, o dia será de sol intenso, céu limpo e calor, com máxima prevista de 31°C e mínima de 18°C. O Rio de Janeiro terá um dia ainda mais quente que o anterior, com temperatura podendo chegar a 35°C. Não há previsão de chuva nas duas capitais.

No Nordeste, o tempo varia entre sol e pancadas de chuva em algumas capitais. Salvador, Natal e Aracaju devem registrar precipitações localizadas entre a tarde e a noite, mas sem volume significativo. Em outras áreas da região, o predomínio será de sol e calor.

O Centro-Oeste também terá um dia de tempo aberto e seco. Em Goiânia, a previsão indica temperaturas elevadas, com sol desde as primeiras horas da manhã. No Norte do país, o cenário é parecido, com possibilidade de chuvas isoladas em estados como Amazonas, Acre e Pará, mas com predomínio de tempo firme na maior parte da região.