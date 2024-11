REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL Mais de 4,3 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi neste domingo (3), e a plataforma SAS Educação já disponibilizou o gabarito extraoficial da prova de ciências humanas e suas tecnologias. Confira, abaixo, as respostas separadas pela cor da prova (amarela, azul, branca e verde):

Gabarito extraoficial Enem 2024 - Prova amarela



Questão/Resposta

1 Inglês – A

2 Inglês – A

3 Inglês – C

4 Inglês – E

5 Inglês – A

1 Espanhol – D

2 Espanhol – D

3 Espanhol – A

4 Espanhol – A

5 Espanhol – C

6 – D

7 – A

8 – D

9 – E

10 – C

11 – B

12 – B

13 – D

14 – B

15 – E

16 – E

17 – B

18 – D

19 – B

20 – E

21 – D

22 – C

23 – B

24 – E

25 – D

26 – D

27 – C

28 – A

29 – D

30 – B

31 – B

32 – D

33 – E

34 – B

35 – C

36 – E

37 – B

38 – A

39 – C

40 – E

41 – C

42 – E

43 – D

44 – D

45 – C

46 – D

47 – A

48 – D

49 – A

50 – B

51 – C

52 – D

53 – C

54 – E

55 – C

56 – E

57 – D

58 – E

59 – E

60 – B

61 – B

62 – E

63 – B

64 – C

65 – D

66 – B

67 – A

68 – D

69 – A

70 – C

71 – B

72 – C

73 – A

74 – D

75 – C

76 – E

77 – B

78 – E

79 – A

80 – D

81 – B

82 – A

83 – E

84 – C

85 – A

86 – E

87 – C

88 – E

89 – D

90 – A

Gabarito extraoficial Enem 2024 - Prova azul

Questão/Resposta

1 inglês - C

2 inglês - A

3 inglês - A

4 inglês - A

5 inglês - E

1 esp. - C

2 esp. - D

3 esp. - D

4 esp. - A

5 esp. - A

6 - E

7 - C

8 - B

9 - E

10 - C

11 - E

12 - D

13 - D

14 - C

15 - B

16 - D

17 - E

18 - D

19 - D

20 - C

21 - E

22 - D

23 - B

24 - A

25 - C

26 - B

27 - C

28 - E

29 - A

30 - D

31 - B

32 - B

33 - D

34 - B

35 - D

36 - B

37 - C

38 - B

39 - E

40 - D

41 - A

42 - D

43 - E

44 - E

45 - B

46 - C

47 - E

48 - C

49 - E

50 - B

51 - E

52 - B

53 - C

54 - D

55 - B

56 - A

57 - D

58 - D

59 - E

60 - E

61 - B

62 - A

63 - B

64 - C

65 - D

66 - C

67 - A

68 - E

69 - C

70 - E

71 - D

72 - A

73 - D

74 - B

75 - A

76 - E

77 - A

78 - B

79 - E

80 - A

81 - D

82 - C

83 - E

84 - D

85 - A

86 - D

87 - A

88 - C

89 - B

90 - C

Gabarito extraoficial Enem 2024 - Prova branca/cinza

Questão/Resposta

1 Inglês – E

2 Inglês – A

3 Inglês – A

4 Inglês – A

5 Inglês – C

1 Espanhol – D

2 Espanhol – D

3 Espanhol – C

4 Espanhol – A

5 Espanhol – A

6 – D

7 – D

8 – C

9 – B

10 – D

11 – E

12 – E

13 – C

14 – E

15 – E

16 – D

17 – B

18 – A

19 – C

20 – D

21 – A

22 – D

23 – E

24 – E

25 – B

26 – C

27 – B

28 – E

29 – B

30 – A

31 – D

32 – B

33 – C

34 – E

35 – B

36 – D

37 – B

38 – D

39 – B

40 – D

41 – D

42 – C

43 – E

44 – C

45 – B

46 – C

47 – A

48 – E

49 – D

50 – B

51 – A

52 – D

53 – B

54 – E

55 – B

56 – C

57 – C

58 – E

59 – D

60 – A

61 – D

62 – B

63 – A

64 – E

65 – A

66 – C

67 – B

68 – C

69 – A

70 – D

71 – C

72 – E

73 – D

74 – E

75 – E

76 – B

77 – E

78 – B

79 – A

80 – C

81 – E

82 – C

83 – E

84 – A

85 – B

86 – C

87 – D

88 – D

89 – A

90 – D

Gabarito extraoficial Enem 2024 - Prova verde

Questão/Resposta

1 Inglês – A

2 Inglês – A

3 Inglês – C

4 Inglês – E

5 Inglês – A

1 Espanhol – A

2 Espanhol – A

3 Espanhol – C

4 Espanhol – D

5 Espanhol – D

6 – C

7 – B

8 – E

9 – D

10 – A

11 – D

12 – E

13 – E

14 – B

15 – D

16 – B

17 – B

18 – D

19 – B

20 – B

21 – C

22 – E

23 – E

24 – D

25 – B

26 – A

27 – C

28 – B

29 – A

30 – D

31 – D

32 – D

33 – C

34 – B

35 – D

36 – E

37 – D

38 – D

39 – C

40 – E

41 – C

42 – B

43 – E

44 – C

45 – E

46 – A

47 – C

48 – B

49 – C

50 – A

51 – D

52 – C

53 – E

54 – D

55 – B

56 – A

57 – E

58 – C

59 – E

60 – D

61 – A

62 – D

63 – B

64 – A

65 – D

66 – B

67 – E

68 – B

69 – C

70 – D

71 – A

72 – D

73 – A

74 – B

75 – C

76 – D

77 – E

78 – A

79 – B

80 – C

81 – A

82 – E

83 – D

84 – E

85 – E

86 – B

87 – C

88 – E

89 – C

90 – E