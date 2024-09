MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Mais de 2,4 milhões de estudantes já estão cadastrados no Pé-de-Meia

A partir desta segunda-feira (30), os jovens inscritos no programa Pé-de-Meia poderão consultar e sacar os valores referentes ao mês de setembro .

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro e educacional para jovens estudantes de baixa renda. Os alunos aptos a receberem o benefício devem pertencer a uma família de baixa renda e comprovar frequência mínima de 80%.

Veja, a seguir, como consultar o Pé-de-Meia e as datas dos próximos pagamentos.

Como consultar o Pé-de-Meia?

A consulta dos valores do Pé-de-Meia é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. O depósito é feito automaticamente em contas de poupança digital gerenciadas pelo banco.

Estudantes maiores de 18 anos podem movimentar o montante tanto pelo aplicativo quanto em agências da Caixa.

Veja o calendário dos pagamentos restantes do Pé-de-Meia em 2024:

Incentivo-matrícula

30/9 a 7/10: Estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) inscritos no CadÚnico até 15 de junho de 2024 (com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo).

Incentivo-frequência



Parcelas para beneficiários do Bolsa Família até janeiro de 2024:

5ª parcela: 30/9 a 7/10

30/9 a 7/10 6ª parcela: 28/10 a 4/11

28/10 a 4/11 7ª parcela: 25/11 a 2/12

25/11 a 2/12 8ª parcela: 20/12 a 30/12

Parcelas para inscritos no CadÚnico até 15 de junho de 2024 (com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo):



1ª parcela: 30/9 a 7/10

30/9 a 7/10 2ª parcela: 28/10 a 4/11

28/10 a 4/11 3ª parcela: 25/11 a 2/12

25/11 a 2/12 4ª parcela: 20/12 a 30/12

Parcelas para estudantes da educação de jovens e adultos (EJA) inscritos no CadÚnico até 15 de junho de 2024 (com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo):

1ª parcela: 28/10 a 4/11

28/10 a 4/11 2ª parcela: 25/11 a 2/12

25/11 a 2/12 3ª parcela: 20/12 a 30/12

20/12 a 30/12 4ª parcela: 27/1/2025 a 3/2/2025

27/1/2025 a 3/2/2025



Incentivo-conclusão e incentivo-Enem

Disponibilizados para aprovados no ensino médio e para quem realizar os dois dias de prova do Enem: 20/2/2025 a 27/2/2025 (para todos os públicos do Pé-de-Meia)

Como funciona o Pé-de-Meia?

Cada estudante recebe R$ 200 ao efetivar a matrícula do início de cada ano letivo. Além disso, caso o aluno tenha frequência de 80% comprovada no mês ou média do período letivo transcorrido, o governo deposita mais nove parcelas mensais de R$ 200.

Além disso, o aluno recebe o pagamento de R$ 1.000 ao concluir cada ano letivo do Ensino Médio, mas este valor só poderá ser sacado na conclusão do terceiro ano. Os valores serão corrigidos e funcionarão como uma poupança.

Os estudantes do terceiro ano inscritos no Enem recebem, ainda, um pagamento extra de R$ 200 reais, que também só poderá ser sacado após a conclusão do Ensino Médio. Caso todos os requisitos sejam cumpridos, o aluno pode receber um valor de até R$ 9.200

Quem tem direito ao Pé de Meia?

O programa é destinado aos estudantes de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, em todas as modalidades, e que fazem parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com prioridade aos que tenham renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218.

