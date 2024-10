Antonio Scarpinetti/Unicamp Primeira fase do vestibular acontece neste domingo (20)

Neste domingo (20), acontece a primeira fase do vestibular da Unicamp 2025 a partir das 9 horas da manhã. A prova será aplicada em 31 cidades do Estado de São Paulo e em seis capitais fora dele (Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife e Salvador). É esperada a presença de 63.004 candidatos, que irão concorrer a 2.537 vagas, em 69 cursos de graduação.

O tempo de duração da avaliação é de cinco horas. Nesse período, os candidatos devem responder a 72 questões de múltipla escolha.

Esta é a primeira vez que a prova será realizada de manhã. A orientação da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ( Comvest ) é que os estudantes cheguem com antecedência e estejam nos locais de prova às 8 horas do horário de Brasília.

O que levar para a prova

✅ Para realizar a avaliação, os candidatos devem levar:

Documento de identidade original;

Canetas de cor preta e feitas em material transparente;

Lápis preto;

Borracha.

Além dos itens acima, também será permitido o uso de régua transparente e compasso. Para alimentação, os inscritos podem levar água, sucos, chocolates e alimentos leves.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

🚫 Mas atenção, é proibida a utilização de:

Aparelhos celulares ou qualquer outro eletrônico;

Relógios de qualquer tipo;

Corretivo Líquido;

Lapiseira;

Caneta marca texto;

Boné;

Chapéu;

Outro material estranho à prova.

De acordo com a Comvest , entre os cursos mais procurados para este ano estão carreiras na área da Computação, que têm três cursos entre os 10 mais procurados do vestibular , são eles: Ciência da Computação (73 candidatos por vaga), Engenharia da Computação (42 candidatos por vaga) e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (22 candidatos por vaga).

As 10 carreiras mais procuradas para a prova de 2025 são:

Medicina; Ciência da Computação; Arquitetura e Urbanismo; Ciências Biológicas; Engenharia da Computação; Farmácia; Comunicação Social-Midialogia; Ciências Econômicas (Integral e Noturno); História; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.





Confira, abaixo, o calendário da prova:



Primeira fase: 20 de outubro de 2024

Segunda fase: 01 e 02 de dezembro de 2024

Provas de habilidades específicas: dezembro de 2024

Divulgação dos aprovados na primeira chamada: 24 de janeiro de 2025

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.