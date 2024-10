Taís Ilhéu Unicamp 2025: veja quais documentos levar na prova

A primeira fase da Unicamp 2025 abre com chave de ouro a temporada dos vestibulares. O exame é conhecido por ser atual, interdisciplinar e criativo. Mas algumas burocracias são inevitáveis, esteja você fazendo o Enem , a Fuvest ou a Unicamp. Para conseguir realizar a prova deste domingo (20), os candidatos precisam comparecer aos locais de aplicação munidos dos materiais certos e, principalmente, de um documento de identificação .

Mas atenção! Não vale entregar ao aplicador da prova sua carteirinha de estudante ou título de eleitor. O edital publicado pela Comvest especifica quais são os documentos aceitos. Confira a lista abaixo e já separe o seu.

Documentos aceitos na Unicamp

Para fazer a prova da Unicamp , você pode apresentar qualquer um dos seguintes documentos:

RG

CNH

Passaporte

Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (caso seja estrangeiro)

Carteira expedida por ordens ou conselhos

A única ressalva é que o documento apresentado no dia da aplicação precisa ser o mesmo que você usou para se inscrever no vestibular. Além disso, é necessário levar o documento original, cópias não são aceitas.

Cronograma Unicamp 2025

Pedido de isenção da taxa: de 13 de maio a 7 de junho

Resultado do pedido de isenção: 30 de julho

Inscrição no vestibular: de 1 a 31 de agosto

Primeira fase: 20 de outubro

20 de outubro Segunda fase: 1 e 2 de dezembro

1 e 2 de dezembro Prova de Habilidades Específicas (Música): setembro

setembro Prova de Habilidades Específicas (demais cursos): dezembro

dezembro Divulgação do resultado: 24 de janeiro

