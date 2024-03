Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 Lista de estudantes contemplados será divulgada dia 20

Os estudantes do ensino médio da rede pública de ensino poderão saber se foram contemplados pelo Pé de Meia a partir dessa quarta-feira (20). A informação estará disponível no aplicativo gratuito Jornada do Estudante.

Pelo cronograma, o MEC efetuará o pagamento do Incentivo-Matrícula do programa Pé de Meia, no valor de R$ 200, de 26 de março a 3 de abril, conforme o mês de nascimento dos alunos. O valor será depositado em contas digitais abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, nos nomes dos próprios estudantes.

Objetivos do programa

O programa do Ministério da Educação (MEC) foi regulamentado no começo do ano e tem como objetivo mitigar a evasão escolar de quem está em uma situação de vulnerabilidade social, por meio de uma poupança cumulativa ao longo dos três anos do ensino médio.

Para quem for selecionado neste primeiro momento, o MEC salienta que a lista não é definitiva, porque as informações estão sendo atualizadas pelas redes de ensino municipais, estaduais e do Distrito Federal, o que poderá resultar na inclusão de novos estudantes matriculados na rede pública de ensino durante o ano letivo.

Veja o calendário de pagamento

Data de pagamento | Mês de nascimento

26 de março | janeiro e fevereiro

27 de março | março e abril

28 de março | maio e junho

1º de abril | julho e agosto

2 de abril | setembro e outubro

3 de abril | novembro e dezembro

Como será o saque

No caso dos alunos menores de idade, o responsável legal precisa realizar o consentimento e autorizar o aluno a movimentar a conta. Esse processo deve ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Para quem já tem 18 anos ou mais, a conta estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

