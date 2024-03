Reprodução / X @TVRamosAlves - 18.01.2024 Chuva em São Paulo

A esperada frente-fria que acabará com a onda de calor que acontece em grande parte do Brasil chega nesta semana, na virada do verão para o outono. No entanto, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a temperatura só deve cair no fim da semana.

Até quinta-feira (21), o estado paulista terá as máximas previstas entre 31°C e 34°C. Na sexta (22), a temperatura não deve passar de 24°C, e com chuva. O outono tem início no dia de 20 de março, às 00h06, e se estende até às 17h51 do dia 20 de junho, pelo horário de Brasília.

No Rio de Janeiro, o tempo será bastante chuvoso na sexta-feira (22), podendo ocasionar transtornos na baixada fluminense, segundo a agência de meteorologia Climatempo.

A passagem da frente fria irá provocar temporais na região Sul, principalmente no oeste e no sul do Rio Grande do Sul, segundo a Climatempo. A entrada de umidade com chuva na metade norte do estado gaúcho aumenta o risco de temporais na serra e na capital Porto Alegre.

Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná ainda terão um primeiro dia de outono quente e abafado, com pancadas de chuvas moderadas a fortes na parte da tarde.





Segundo o Inmet, em São Paulo a chuva deve acontecer todos os dias, tomando maiores proporções na quinta-feira. A Metsul Meteorologia informa que chove também no próximo fim de semana.

"As condições meteorológicas mudam um pouco nesta segunda-feira (18), pois as temperaturas continuam em elevação, aumentando a sensação de calor e abafamento em todo o território paulista", diz a Defesa Civil de SP.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp