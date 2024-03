Ricardo Stuckert / PR - 26/01/2024 Lula durante cerônia que sancionou programa Pé-de-Meia para alunos em situação de vulnerabilidade que frequentam ensino médio

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira (6), o calendário de pagamento do Programa Pé de Meia, que tem o objetivo de incentivar a permanência de estudantes no ensino médio.

Os primeiros repasses serão feitos a partir de 26 de março . De acordo com o MEC, o depósito da parcela única de R$ 200 será feito conforme o mês de nascimento de cada aluno, em contas digitais que serão abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal.

O Pé de Meia vai recompensar regularmente os alunos com base na frequência nas aulas, pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pela conclusão do ensino médio.





Como será o saque

No caso dos alunos menores de idade, o responsável legal precisa realizar o consentimento e autorizar o aluno a movimentar a conta. Esse processo deve ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Para quem já tem 18 anos ou mais, a conta estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Veja o calendário

Data de pagamento | Mês de nascimento