Em sua primeira reunião com a equipe de ministerial, realizada nesta segunda-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma avaliação do primeiro ano de governo. Aos ministros, Lula afirmou que será necessário “fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado."

O chefe do executivo reconheceu o bom trabalho dos ministros, ao lembrar como estava a situação interna das pastas.

"Cada um de vocês sabe como encontrou o seu ministério. Quase todos defasados, alguns com menos da metade dos funcionários que precisava e a maioria, sem política pública de inclusão social", exemplificou o presidente, que seguiu fazendo uma balanço do contexto interno. "Nosso primeiro ano foi de recuperação. Recuperar uma coisa estragada é mais dificil que construir uma coisa nova", definindo esses 13 meses como de "trabalho hercúleo."

Mesmo reconhecendo o esforço da equipe, ao usar como exemplo a retomada de obras em prédios de institutos de ensino federais, retomada do pagamento de bolsas de pesquisas e a criação do Programa Pé de Meia, o presidente cobrou ações perenes dos ministros para que as metas do plano de governo sejam cumpridas.

"Ainda falta muito para a gente fazer. Tem muito para ser feito em todas as áreas. Tudo que nos comprometemos a fazer na disputa eleitoral por esse país. Compromisso para fazer as coisas bem feitas e no tempo certo", disse Lula no discurso que abriu a reunião.

