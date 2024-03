redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Padre Kelmon é pré-candidato à prefeitura de SP

Kelmon Luis da Silva Souza, 47, mais conhecido como Padre Kelmon , anunciou nesta quarta-feira (6) sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo . Através das redes sociais, ele informou que vai tentar concorrer pelo PRTB .

"Hoje, lanço minha pré candidatura à prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Vamos construir uma nova história de valores e princípios e juntos cuidarmos da cidade de São Paulo. Obrigado a todos os envolvidos e responsáveis por essa pré campanha. Deus abençoe a todos vocês", declarou, em publicação feita no Instagram.



Apesar de ter nascido na Bahia, o pré-candidato reside na cidade de São Paulo há 22 anos. Seu vice deverá ser o pastor evangélico Manoel Ferreira Junior (PTB).

Em janeiro, em entrevista ao UOL, ao ser perguntado sobre o motivo de disputar o cargo na capital, Kelmon afirmou que a cidade "precisa de cuidado, carinho e deve servir de referência". Além disso, o pré-candidato disse que "São Paulo é a locomotiva do país".





Nas eleições de 2022, muitas pessoas viam Padre Kelmon servir como cabo eleitoral do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, o hoje candidato à prefeitura não deve ter o apoio do ex-presidente, que deve apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).



O candidato se define como "sacerdote ortodoxo, defensor da vida, família e liberdade" em suas redes sociais. Como conservador, ele diz ser presidente do "Foro do Brasil", movimento conservadorista que conta com políticas que fazem oposição ao governo Lula (PT).