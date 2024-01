Rafa Neddermeyer/Agência Brasil A inscrição deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Os candidatos que estão acessando o site do Programa Universidade Para Todos (Prouni) nesta segunda-feira (29), primeiro dia de inscrições, têm relatado que há um erro no valor do salário mínimo.

De acordo com internautas que expuseram os problemas nas redes sociais, o cálculo feito para quem tenta concorrer a bolsas integrais ou parciais em universidades particulares, está sendo feito com base no valor do salário mínimo de 2023, ou seja, R$ 1.320 e não no valor atualizado de R$ 1.412.

Sendo assim, participantes que atualmente tem o direito de concorrer a descontos de 100% ou 50% da mensalidade, estão ficando de fora da seleção.

se o prouni considerar o salário mínimo de 2023 (que é o que tá acontecendo), eu tenho direito a bolsa parcial, mas se considerar o atual de 2024 eu tenho chance de ganhar uma integral🥲 @min_educacao atualiza isso por favor🥲 — lina📚 (@stylinsonworthy) January 29, 2024













Critérios de seleção

De acordo com o edital do Prouni 2024, há os seguintes critérios de renda:

- Bolsas integrais (cobrem 100% da mensalidade): o estudante deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.412 x 1,5 = R$ 2.118 por pessoa, nos valores de 2024).

- Bolsas parciais (cobrem 50% da mensalidade): o limite da renda familiar bruta mensal per capita é de 3 salários mínimos (R$ 1.412 x 3 = R$ 4.236 por pessoa, em 2024).

De acordo com candidatos, o sistema está levando em conta os valores de referência do salário mínimo de 2023 (R$ 1.320).

Com isso, teriam direito às bolsas integrais aqueles participantes cuja renda familiar per capita seja de até R$ 1.980 (R$ 1.320 x 1,5), e às parciais, até R$ 3.960 (R$ 1.320 x 3).

O que diz o MEC

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Educação (MEC) por e-mail e telefone, mas até o momento, a equipe da pasta não conseguiu confirmar oficialmente o erro no site.

Assim que houver uma resposta a respeito, a matéria será atualizada.





















Calendário Prouni 2024



- Inscrições: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro;

- Resultado da primeira chamada: 6 de fevereiro;

- Resultado da segunda chamada: 27 de fevereiro;

- Manifestação de interesse na lista de espera: 14 e 15 de março;

- Resultado da lista de espera: 18 de março.