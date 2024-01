Divulgação/Polícia Federal Computadores, celulares e armas são encontrados em ação da PF





A Polícia Federal encontrou 10 celulares, três computadores, uma arma e um HD externo na casa de Giancarlo Gomes Rodrigues. Assessor de Alexandre Ramagem (PL-RJ) quando o parlamentar ainda era diretor da Agência Nacional de Inteligência (Abin), Giancarlo foi alvo de operações de busca nesta segunda-feira (29) para apurar suspeita de monitoramento ilegal de cidadãos no esquema conhecido como “Abin paralela”.





Em buscas realizadas em ferramentas de pesquisa na internet, o nome de Giancarlo aparece como militar do Exército, vinculado a batalhões no Rio de Janeiro e com passagem pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Temer.

Como agência de inteligência, a Abin mantém em sigilo os vínculos de parte dos servidores e, até o momento, a agência não confirmou a existência de vínculo de Giancarlo.





Operação

A ação desta manhã é uma continuação da operação "Vigilância Aproximada", que apura um suposto esquema ilegal de espionagem de pessoas comuns, políticos e autoridades pela Abin para beneficiar parentes de Bolsonaro, quando ele ainda era presidente.

A suposta espionagem ilegal teria ocorrido sob a gestão e orientação de Alexandre Ramagem, mirando desafetos do “clã” Bolsonaro. Na quinta-feira (25), Ramagem foi alvo de buscas que apreenderam quatro computadores, seis celulares e 20 pendrives.

Na casa de Carlos Bolsonaro em Angra dos Reis, de acordo com a emissora GloboNews, foi apreendido um computador que pertence à Abin - onde ele jamais trabalhou.