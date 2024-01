Reprodução - 30.08.2022 ProUni

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) 2024 estão abertas a partir desta segunda-feira (29). O prazo se encerra no 1º de fevereiro. Para concorrer a uma bolsa, os candidatos devem escolher duas opções de curso e turno em instituições privadas. Ademais, é necessário ter uma nota acima de 450 nas disciplinas de conhecimento geral e não ter zerado a prova de redação do Enem .

Além disso, o candidato deve comprovar que pertence a uma família cuja renda mensal per capita seja inferior a três salários mínimos. As bolsas oferecidas pelo ProUni variam de acordo com a renda familiar.

Os inscritos com renda per capita de até 1,5 salário mínimo podem ser contemplados com bolsas de 100%, enquanto aqueles com renda entre 1,5 e três salários mínimos podem receber bolsas cobrindo 50% das mensalidades.

Veja os cursos com as menores notas em Ampla Concorrência:



Bacharelado: Administração Pública; Comunicação Social - Radialismo; Dança; Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Teologia; Ontopsicologia.

Licenciatura: Ciências da Religião; Educação Artística; Educação Especial; Pedagogia; Sociologia.

Tecnológico: Agroindústria; Mídias Sociais; Serviços Penais; Sistemas Biomédicos; Viticultura e Enologia;

Veja os cursos com as menores notas de corte em Cotas:

Bacharelado: Engenharia de Automação e Sistemas; Engenharia de Pesca; Engenharia de Petróleo e Gás; Gerontologia.

Licenciatura: Educação Especial; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicopedagogia.

Tecnológico: Agroindústria; Gestão de Agronegócios; Gestão de Turismo Receptivo; Gestão em Logística; Paisagismo.

Resultado do ProUni

Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 6 de fevereiro. A segunda chamada será anunciada no dia 27 de fevereiro. As matrículas deverão ser efetuadas na quinzena seguinte às divulgações. A lista de espera será divulgada no dia 18 de março.