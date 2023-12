Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Sisu abre inscrições em janeiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2024 terá apenas uma edição, e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 22 e 25 de janeiro, de acordo com edital publicado nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União.



O processo seletivo, que acontecerá de forma unificada em janeiro, vai contemplar vagas em universidades federais para turmas que têm início no primeiro ou no segundo semestre de 2024. Anteriormente, o Sisu acontecia duas vezes ao ano.

Segundo o edital, os candidatos não poderão optar pelo ingresso no primeiro ou no segundo semestre. Caberá a cada universidade fazer essa seleção, de acordo com a classificação de cada candidato. A matrícula acontecerá em fevereiro, mesmo para candidatos contemplados para turmas que têm início no segundo semestre.

As inscrições poderão ser feitas pela internet por candidatos que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023 e tiraram nota acima de zero na prova de redação.



Na inscrição, cada candidato pode selecionar até duas opções de vagas, que podem ser alteradas entre os dias 22 e 25 de janeiro.

Cronograma do Sisu 2024