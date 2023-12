Rovena Rosa/Agência Brasil Segunda fase da Fuvest acontece nos dias 17 e 18 de dezembro

Após a aplicação da primeira prova da segunda fase da Fuvest 2024 , que ocorreu no dia 17 de dezembro, a próxima etapa do vestibular são as habilidades específicas para cada curso escolhido, que acontece nesta segunda-feira (18).

A Fuvest vai selecionar 8.147 estudantes para mais de 90 opções de curso nesta segunda fase. Deste número, 4.888 são destinadas aos candidatos na modalidade Ampla Concorrência; 2.053 vagas para candidatos egressos da escola pública (EP); e 1.206 para estudantes de escola pública autodeclarados pretos, pardos e indígenas (EP/PPI), segundo informações do Jornal da USP.

Ontem (17), os candidatos realizaram uma prova de 10 questões que englobaram gramática, interpretação de texto, inglês, literatura e redação. Hoje, os participantes respondem a 12 perguntas de acordo com a área escolhida.

Para esta segunda fase, os estudantes devem levar documento original de identidade com foto; caneta esferográfica de tinta azul ou preta; lápis ou lapiseira; borracha; apontador e régua transparente.

Provas específicas

Para os candidatos de Música, Artes Cênicas e Artes Visuais, há também as provas específicas que envolvem envio de vídeos, habilidades para desenho e performances.

As provas de Competências Específicas para o curso de Música, em São Paulo, já aconteceu entre os dias 11 e 14 de dezembro. Para quem se inscreveu para Música em Ribeirão Preto, as provas serão entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024.

Para os candidatos do curso de Artes Visuais, as provas acontecerão no dia 4 de janeiro. Já para o curso de Artes Cênicas, as provas serão de 8 a 11 de janeiro.





Resultados

Primeira chamada: 22 de janeiro

Segunda chamada: 14 de fevereiro

1ª convocação da lista de espera: 4 de março

2ª convocação da lista de espera: 11 de março

3ª convocação da lista de espera: 18 de março

Matrículas

Primeira chamada: 29 de janeiro a 1 de fevereiro

Segunda chamada: 15 e 16 de fevereiro

Efetivação da matrícula: 26 a 28 de fevereiro

1ª convocação da lista de espera: 5 e 6 de março

2ª convocação da lista de espera: 12 e 13 de março

3ª convocação da lista de espera: 19 e 20 de março