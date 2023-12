redacao@odia.com.br (O Dia) Prazo para instituições públicas aderirem ao Sisu começa nesta segunda

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), onde candidatos se inscrevem para vagas abertas em instituições públicas de ensino superior com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , passará a ter uma única edição no ano a partir de 2024. A informação é do jornal O Globo.

O anúncio oficial da mudança será feito pelo Ministério da Educação (MEC) nos próximos dias, com a publicação do edital no Diário Oficial da União.

A mudança, na opinião de especialistas, deve evitar que vagas fiquem ociosas por conta de candidatos que decidem trocar de instituição de ensino ao conseguirem a aprovação na segunda edição do processo, que habitualmente ocorria no meio do ano.

Agora, as vagas nas instituições deverão ser ofertadas todas na edição unificada do Sisu. Em 2024, a seleção está inicialmente marcada para ocorrer em janeiro. O MEC não informou se haverá alteração no cronograma já anunciado.

A alteração no modelo do Sisu foi discutida em setembro, em reunião que contou com a participação de reitores e representantes do MEC na sede do Conselho Nacional de Educação (CNE), em Brasília.

O governo havia anunciado outras mudanças no Sisu no mês passado, quando foi sancionada a nova Lei de Cotas. Agora, os quilombolas passam a ter uma reserva de vagas específica, nos moldes do que atualmente é feito para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

O teto de renda para se valer das cotas em razão de vulnerabilidade socioeconômica também baixou de um salário mínimo e meio para um salário mínimo (hoje, em R$ 1.320) por pessoa da família.