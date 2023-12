Marcelo Camargo/Agência Brasil - 21.11.2022 Estudantes participam do segundo dia de Enem

Nesta terça (12) e quarta-feira (13) ocorre a reaplicação das provas do Enem 2023 para os candidatos que foram prejudicados pela distância entre a residência e o local do Exame.

A reaplicação contempla estudantes que tiveram seus locais de prova marcados a mais de 30km de suas casas nas datas originais de aplicação, alunos que solicitaram a remarcação devido a problemas médicos ou logísticos e indivíduos privados de liberdade.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela organização do exame, o contingente total desses participantes é de 93.620, distribuídos entre 84.169 alunos do Enem PPL (privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclui privação de liberdade) e 9.451 casos de reaplicação.

Desde 2010, o Inep aplica o Enem PPL em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). As provas mantêm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, divergindo apenas na aplicação, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional.

Na terça-feira, os candidatos enfrentarão a prova de Redação e 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, abrangendo Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação, além de 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, envolvendo História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Já na quarta, as provas contemplarão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias. A aplicação deve começar, nos dois dias, às 13h30 do Horário de Brasília. No primeiro dia, a prova se encerra às 19h e, no segundo, às 18h30.

O gabarito oficial será divulgado em 27 de dezembro na seção Provas e Gabaritos do Portal do Inep, enquanto o resultado final estará disponível na página do participante em 16 de janeiro de 2024.

Embora o Inep não tenha divulgado especificamente os motivos das solicitações de reaplicação, cerca de 50 mil alunos foram alocados em locais distantes de suas residências nas datas originais. Ainda assim, apenas 9.451 requereram a reaplicação, incluindo aqueles que possivelmente enfrentaram condições de saúde adversas ou desafios logísticos.