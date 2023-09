Reprodução Estudantes fizeram piquete na USP





Na noite desta segunda-feira (25), estudantes da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) realizaram um piquete (ação que bloqueia entradas das salas com cadeiras e mesas para impedir a realização de aulas) em protesto contra a precarização da instituição. A paralisação contou com a adesão da maioria dos centros acadêmicos da unidade. As informações são do jornal A Greve, criado por estudantes de Jornalismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP para cobrir a paralisação das atividades da Universidade.

A manifestação resultou no fechamento dos prédios da universidade, após uma ordem emitida pela chamada 'Central da Poli', o que gerou um conflito no local.

Durante o protesto, alguns estudantes que participaram do piquete ficaram presos dentro dos prédios da instituição pela guarda universitária. No entanto, as autoridades da universidade se recusaram a comentar o assunto quando contatadas pelos repórteres que estavam no local.

Os estudantes da maioria das faculdades da USP entrarem em greve recentemente demandando a contratação de mais professores, visando melhorar a qualidade do ensino e reduzir a sobrecarga de trabalho dos docentes.

Além disso, os manifestantes buscam o avanço nas políticas de permanência estudantil, para garantir que todos os alunos tenham acesso às condições necessárias para uma educação de qualidade, independentemente de sua situação financeira.





Além dos estudantes, o sindicato dos trabalhadores já aderiu à greve , demonstrando apoio às reivindicações dos estudantes. A associação dos professores realizará uma votação na terça-feira (26) para determinar se também farão parte do movimento de paralisação.

Procuradas, a reitoria da USP e a direção da Escola Politécnica não responderam o nosso contato.