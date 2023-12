Reprodução/Flipar Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicado aos alunos no início do último mês. A prova formada por 180 questões de múltipla escolha e uma redação é a porta de entrada para diversas universidades no Brasil, sendo aceita por instituições particulares como vestibular de ingresso, ou por programas governamentais, como o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Entretanto, as notas do Enem vem ganhando cada vez mais importância quando se trata de oportunidades de ingresso na faculdade, seja no Brasil ou em outros países.

Diversos países aceitam as notas do Enem nos processos seletivos, podendo até acarretar em uma bolsa de estudos. Em algumas universidades, apenas a nota já vale como critério completo de avaliação. Outras, entretanto, possui algumas outras exigências, como atividades extracurriculares e testes de proficiência na língua.

Confira oportunidades em outros países:

Portugal

Dentre os países que aceitam a nota do Enem, Portugal se destaca como o que possui mais oportunidades e o mais simples no processo seletivo. Isso se deve a um acordo firmado com o Brasil, que permite a convalidação das notas individuais do Enem nos processos seletivos.

Cada universidade possui um processo específico, ponderando de forma diferente as notas obtidas. Além disso, o valor da taxa de inscrição e das faculdades também variam.

Entretanto, para participar do processo seletivo, o candidato deve ter concluído o ensino médio no Brasil e não pode ter nacionalidade ou dupla nacionalidade com um país membro da União Europeia.

Por ser um país lusófono, costuma ser uma das principais opções dos alunos brasileiros. Além disso, mais de 50 instituições aceitam as notas do Enem. São elas:

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu);

Escola Superior Artística do Porto (Esap);

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC);

Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa);

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP);

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe);

Instituto Leonardo da Vinci (ILV);

Instituto Politécnico Beja (IPBeja);

Instituto Politécnico Bragança (IPB);

Instituto Politécnico Castelo Branco (IPCB);

Instituto Politécnico Coimbra (IPC);

Instituto Politécnico Cávado e do Ave (IPCA);

Instituto Politécnico Guarda (IPG);

Instituto Politécnico Leiria (IPLeiria);

Instituto Politécnico Lisboa (IPL);

Instituto Politécnico Lusofonia (Ipluso);

Instituto Politécnico Maia (Ipmaia);

Instituto Politécnico Porto (P.Porto);

Instituto Politécnico Santarém (IPS);

Instituto Politécnico Setúbal (IPS);

Instituto Politécnico Viana do Castelo (IPVC);

Instituto Politécnico Viseu (IPV);

Instituto Superior Dom Dinis (Isdom);

Instituto Superior Gestão (ISG);

Instituto Superior Gestão e Administração Gaia (Isla Gaia);

Instituto Superior Gestão e Administração Santarém (Isla Santarém);

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat);

Instituto Universitário Ciências Psicológicas, Sociais e Vida (Ispa);

Instituto Universitário Lisboa (Iscte-IUL);

Instituto Universitário Maia (Ismai);

Instituto Politécnico Portalegre (IPP);

Universidade Autônoma Lisboa (UAL);

Universidade Católica Portuguesa (UCP);

Universidade Europeia;

Universidade Fernando Pessoa (UFP);

Universidade Lusíada;

Universidade Lusíada – Norte;

Universidade Lusófona Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona);

Universidade Nova Lisboa;

Universidade Portucalense (UPT);

Universidade dos Açores (UAc);

Universidade da Beira Interior (UBI);

Universidade da Madeira (UMa);

Universidade de Aveiro (UA);

Universidade de Coimbra (UC);

Universidade de Lisboa (ULisboa);

Universidade do Algarve (UAlg);

Universidade do Minho;

Universidade do Porto (U.Porto).

França

Ainda na Europa, algumas instituições francesas também aceitam a nota do Enem. Entretanto, elas são mais criteriosas na seleção quando se trata de alunos estrangeiros.

Além da nota do Enem, é avaliado se o candidato foi aprovado em uma instituição de ensino superior brasileira, que seja reconhecida pelo Ministério da Educação, e em um curso que seja correlato com o pretendido no país.

Outro ponto analisado é a proficiência na língua francesa, sendo necessário no mínimo o nível B2 para prestar ao curso. Este nível de proficiência verifica se o candidato fala, escreve e interpreta textos de forma avançada na língua. Além disso, o histórico escolar também é levado em consideração. Algumas instituições que aceitam brasileiro através do Enem são:

École Normale Supérieure;

Escola Politécnica de Paris;

Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lion;

Université Paris-Saclay.

Reino Unido

No Reino Unido, assim como na França, utiliza as notas do Enem apenas como uma das etapas para o ingresso nas universidades. No processo de admissão, o candidato deverá ser aprovado no vestibular local, ter proficiência em inglês, além de ser analisado o histórico de notas escolares do ensino médio e as atividades extracurriculares. Alguns itens variam de acordo com a instituição.

Algumas faculdades que aceitam as notas do Enem são:

Universidade de Glasgow;

Birkbeck - Universidade de Londres;

Universidade de Loughborough;

Universidade Nottingham Trent.

Irlanda

Fechando os países europeus, a Irlanda é um dos países que aceitam as notas do Enem, mas que poucas pessoas sabem. Em geral, segue os mesmos critérios já citados: boas notas no exame, certificado que comprove a formatura no ensino médio, análise do histórico escolar e a proficiência em inglês.

Entretanto, na Irlanda, é exigido que o candidato tenha cursado pelo menos o primeiro ano de um curso de bacharel ou licenciatura no Brasil. As universidades que aceitam a nota são:

Universidade de Cork

University College Dublin

Canadá

Nas Américas, a nota do Enem também é uma opção no Canadá. Uma boa nota no exame já é o primeiro passo para conseguir uma vaga em uma instituição canadense, principalmente nas matérias de exatas. Além disso, o candidato deverá apresentar o diploma de ensino médio, histórico escolar, proficiência em inglês, e outras etapas que variam em cada instituição.

Algumas universidades que aceitam o Enem são:

Universidade de Toronto

University of British Columbia

HUmber College

Estados Unidos

As universidades nos Estados Unidos sem os mesmos critérios citados pelo Canadá: boa nota no Enem, diploma de ensino médio, histórico escolar, proficiência em inglês, e outras etapas que variam em cada instituição.

Uma questão das universidades norte-americanas são as análises das atividades extracurriculares, coisa que não é muito exercitada no Brasil. Vale ficar de olho nos editais de cada uma das faculdades em que pretende prestar para verificar como essa questão é analisada.

Algumas universidades que aceitam o Enem são:

Universidade de Nova York;

Universidade Drexel;

Northeastern University;

Universidade Temple.

Dicas para quem pretende prestar faculdade em outros países



Ainda que algumas universidades exijam requisitos não tão comuns no Brasil , o ensino em uma universidade no exterior é algo muito incentivado pelos professores.

A coordenadora do Colégio Progresso Bilingue, Andressa Diniz, diz que um ”diploma internacional abre portas globais profissionais e sociais para o estudante que opta por uma graduação estrangeira”. Entretanto, ela também ressalta que os alunos devem “levar em conta os desafios culturais que serão enfrentados e também um bom preparo financeiro, pois os gastos em moeda estrangeira multiplicam os custos deste investimento.”

Ainda que o Enem seja uma realidade de um aluno que está no 3º ano do ensino médio, a coordenadora do Ensino Médio da escola Lourenço Castanho, Daniela Coccaro, diz que é vital que se comece a pensar a partir do 9º ano em estudo estrangeiro. “As notas de 9º ano já são consideradas de high school para muitos países que tem uma um ensino médio de 4 anos. Então o 9º ano é a melhor época para começar a pensar”, explica a professora.

Entretanto, Coccaro explica que essa é a melhor época, mas não a única opção. “Você vai submeter o portfólio com as coisas que você tem. Você precisa ser uma pessoa interessante, com qualidade diferentes. Se tiver um histórico escolar impecável e um bom resultado nas provas de proficiência de inglês, você tem bastante chance, sim!”.

Sobre as atividades extracurriculares, Coccaro explica que algumas situações são utilizadas para analisar o aluno como um todo. Por exemplo, a participação em olimpíadas de conhecimentos específicos, cargos de liderança na escola (representante de sala e grêmio estudantil, por exemplo), voluntariado, atividades esportivas e artísticas extraclasse, o comportamento em sala de aula, bem como a relação que tem com professores e funcionários. Esses são alguns dos critérios avaliados em universidades estrangeira. Essas informações são geralmente analisadas através de cartas de indicação feita pelos professores. Mas a professora explica que as universidades europeias e canadenses prezam mais pela parte acadêmica.

Para a coordenadora pedagógica da escola Lourenço Castanho, Maria Cecília Pastorelli, o Enem é a “construção do portfólio do aluno”. “O Exame Nacional do Ensino Médio é a única prova de larga escala que a gente tem no Brasil que consegue parametrizar determinado aluno, diante da média do seu país. As Universidades olham muito para essas provas de larga escala. Isso pode ser um dado importante na hora de uma admissão na universidade de maneira geral”, explica a coordenadora.

Além de uma boa nota, é necessário ficar atento aos requisitos de cada universidade que o candidato pretende prestar. “É vital que não deixem de considerar a importância de um bom planejamento se você deseja de estudar fora do país: o histórico escolar, sua trajetória acadêmica dentro e fora da escola, além da proficiência no inglês. Esse são desafios-chave que não devem ser colocados em segundo plano; o peso de cada um desses critérios é essencial para que o aluno seja aceito em uma universidade estrangeira e realize seu sonho”, afirma Andressa Diniz.