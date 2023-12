Rovena Rosa/Agência Brasil Unicamp e a Fuvest solicitam que os candidatos leiam 9 obras obrigatórias para a realização das provas

Foi divulgada nesta sexta-feira (1º) a lista dos convocados para as provas da segunda fase do vestibular da Fuvest 2024. A prova é a oportunidade de ingresso na maior universidade da América Latina, a Universidade de São Paulo (USP). Confira a lista dos convocados.

Os candidatos podem conferir o progresso e os locais de realização das provas no site da fundação . É importante ficar atento ao local de prova, pois ele pode não ser o mesmo do da primeira fase.

A segunda fase da Fuvest acontece nos dias 17 e 18 de dezembro, com provas específicas e dissertativas. No primeiro dia, serão 10 questões de português — interpretação de texto, gramática e literatura — e a redação. No segundo dia, as provas possuirão 12 questões, sendo de disciplinas covalentes ao curso escolhido durante a inscrição. No segundo dia, as questões podem ser de duas a quatro disciplinas diferentes.

Vale ressaltar que alguns cursos exigem um exame adicional na segunda fase, com provas de habilidades específicas, como, por exemplo, desenho. Cada curso divulgará a data, sendo elas realizadas entre os dias 11 de dezembro de 2023 e 11 de janeiro de 2024. Essas datas devem ser conferidas no manual do candidato , e serve como uma prova classificatória e eliminatória, tendo que pontuar ao menos 50% para ser elegível na convocação.

Notas de corte

A Fuvest havia divulgado as notas de corte da primeira fase dos cursos na última quarta-feira (29). Como de costume, o curso de medicina em São Paulo e Ribeirão Preto despontam com as maiores notas.

O primeiro dia de prova do vestibular, mais de 100 mil estudantes fizeram a prova para tentar uma vaga. Outros 9,5 mil faltaram na primeira fase.

A lista geral e os convocados para a 1ª chamada de matrícula da Fuvest 2024 sai no dia 22 de janeiro de 2024. A matrícula inicia no dia 29 de janeiro. Confira o calendário dos principais vestibulares do Brasil.