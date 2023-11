Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2022 Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste

No último domingo (12), foi aplicada em todo o Brasil a segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio, O Enem. A prova, que é dividida em dois dias, com 180 questões e uma redação, é um dos principais meios de conseguir entrar em um curso superior no Brasil, seja ele em uma instituição pública ou privada. Entretanto, essa não é a única forma.

Algumas universidades públicas começam a aplicar os seus vestibulares agora em novembro, podendo se estender até o primeiro trimestre de 2024. Na última quarta-feira (15), por exemplo, os interessados em cursar a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) , fizeram a primeira fase do vestibular, esperando agora os resultados para saber quem são os convocados para a segunda fase.

Segue aqui o calendário de alguns dos principais vestibulares do Brasil:

19 de novembro de 2023



Aplicação da 1ª fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP)

Aplicação da 1ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

22 de novembro de 2023

1ª chamada do vestibular da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)

23 de novembro de 2023

Resultado da 1ª fase da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

25 de novembro de 2023

Aplicação do 1º dia do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)



Aplicação das provas de conhecimentos I, II e de redação da Universidade de Brasília (UnB)

26 de novembro de 2023

Aplicação do 2º dia do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Aplicação da prova de conhecimento III da Universidade de Brasília (UnB)

Aplicação da prova escrita da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Londrina (UEL)



Aplicação da 2ª fase do vestibular da Aplicação do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

27 de novembro de 2023

Aplicação da prova de Conhecimentos Específicos da 2ª fase da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

28 de novembro de 2023



Aplicação da prova de Habilidades Específicas da 2ª fase da Universidade Estadual de Londrina (UEL)

03 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Aplicação do Exame Discursivo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

04 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

07 de dezembro de 2023

Início das provas específicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)



Resultado do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

08 de dezembro de 2023

Início das provas específicas da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp)

10 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp)

11 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp)

17 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP)

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE)



18 de dezembro de 2023

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP)

Aplicação da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE)

22 de dezembro de 2023

Resultado do vestibular da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

03 de janeiro de 2024

Início das provas específicas da Universidade de São Paulo (USP)

16 de janeiro de 2024

Divulgação do resultado do ENEM

17 de janeiro de 2024



Resultado do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR)

24 de janeiro de 2024

Resultado do vestibular da Universidade de São Paulo (USP)



29 de janeiro de 2024

Resultado do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

31 de janeiro de 2024

Resultado do vestibular da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp)

Fique de olho também nos programas governamentais em que é possível aplicar as notas do ENEM, como o SiSU, o ProUni e o Fies, que abrem inscrições no primeiro semestre de 2024.