Rovena Rosa/Agência Brasil Vestibulares das estaduais paulistas se iniciam em outubro e novembro

Os vestibulares para os estudantes que pretendem ingressar nas principais universidades do estado de São Paulo em 2024 se iniciam neste mês de outubro. No dia 29 ocorre a 1ª Fase da Comvest, o vestibular da Unicamp; em 15 de novembro, a 1ª Fase da Vunesp, prova para ingressar na Unesp; e em 19 de novembro, a 1ª Fase da Fuvest, vestibular da USP.

A Unicamp e a Fuvest solicitam, cada uma, que os candidatos leiam 9 obras "obrigatórias" para a realização das provas. Isso significa que, durante as questões de literatura e língua portuguesa, perguntas específicas sobre o conteúdo dos livros listados devem ser cobradas como conhecimento prévio.

Conhecer as obras, portanto, é essencial para os estudantes que pleiteiam uma vaga na universidade pública. A leitura completa dos livros, selecionados pelas Comissões de Vestibulares para abrangerem gêneros variados, além de garantir uma boa preparação, auxiliam os vestibulandos em outros momentos da prova.

Dicas para as leituras obrigatórias

Entre os processos seletivos, um ponto em comum é que todas as universidades esperam, em suas questões de literatura, que os candidatos sejam leitores críticos. Portanto, as universidades presumem que os vestibulandos saibam ler o mundo a partir de diferentes valores culturais – quase sempre, presentes nas obras listadas para a leitura obrigatória.

Os estudantes que detêm leitura crítica também sabem contextualizar momentos cruciais da história – do enredo dos livros que lêem aos momentos históricos em que as obras foram concebidas. Uma recomendação para aprimorar essa visão da obra literária é fazer anotações durante a leitura, seja no próprio livro ou em uma folha à parte.

O Cursinho Etapa, um dos maiores do Brasil, lista algumas recomendações para lidar com as leituras obrigatórias.

1) Conexões internas e externas

Uma orientação importante é verificar a relevância das problemáticas levantadas nas obras para os dias atuais, mantendo a atenção para a evolução ou involução das personagens. Buscar relações relevantes dentro da obra e como ela se conecta com o mundo contemporâneo é uma maneira de estimular a leitura crítica.

2) Priorize os livros mais difíceis nos estudos



Começar pelas obras mais difíceis permite que você defina seu tempo de leitura e possa criar uma rotina de estudos com mais precisão. Textos mais curtos, por exemplo, podem ser mais desafiadores para o vestibulando e podem demandar mais tempo de leitura, como é o caso da poesia.

3) Contextualize as obras

Uma das competências importantes para a prova é conseguir contextualizar a obra dentro de seu período histórico e escola literária. Uma forma de tornar esse processo mais orgânico é organizar a leitura das obras de acordo com o período histórico de sua produção.

Rovena Rosa/Agência Brasil Unicamp e a Fuvest solicitam que os candidatos leiam 9 obras obrigatórias para a realização das provas

Um outro aspecto para focar nos estudos é livrar-se de distrações e estabelecer metas possíveis, como um número determinado de páginas para ler diariamente. Criar o hábito de ler, com textos mais curtos, pode ajudar aqueles que não estão habituados à leitura.

Crônicas e contos são os melhores gêneros para se criar o hábito. Intercalar leituras, entre fáceis e difíceis, também pode ajudar. Deixe aparelhos eletrônicos desligados ou em outros cômodos para não ser atrapalhado por notificações, que naturalmente tiram o foco da leitura.

Veja abaixo a lista completa das obras obrigatórias

Fuvest 2024

Tomás Antônio Gonzaga - Marília de Dirceu

Machado de Assis - Quincas Borba

Graciliano Ramos - Angústia

Carlos Drummond de Andrade - Alguma Poesia

Fernando Pessoa - Mensagem

Luís Bernardo Honwana - Nós matamos o Cão-Tinhoso!

João Guimarães Rosa - Campo Geral

Cecília Meireles - Romanceiro da Inconfidência

Milton Hatoum - Dois irmãos

As inscrições para a Fuvest 2024 estão abertas até 6 de outubro. A 1ª fase será realizada no dia 19 de novembro e a 2ª fase acontecerá nos dias 17 e 18 de dezembro. As provas de habilidades específicas serão aplicadas entre os dias 3 e 6 de janeiro de 2024.

Unicamp 2024

Olavo Bilac - A Tarde

Conceição Evaristo - Olhos d’água

Pero Vaz de Caminha - Carta de Achamento a el-rei D. Manuel

Machado de Assis - Casa Velha

Raul Pompeia - O Ateneu

Paulina Chiziane - Niketche: uma História de Poligamia

Lygia Fagundes Telles - Conto “Seminário dos ratos”

Cartola - Canções escolhidas

Lewis Carroll - Alice no país das maravilhas

As inscrições para o Vestibular 2024 da Unicamp já foram encerradas no dia 31 de agosto. Os candidatos farão a 1ª fase no dia 29 de outubro e, os selecionados para a 2ª fase, realizarão a avaliação nos dias 3 e 4 de dezembro. A prova de habilidades específicas acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro.