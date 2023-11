Paulo Pinto/Agência Brasil - 05/11/2023 Enem foi aplicado neste domingo

O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo (12), abordou temas relacionados à vacina contra a Covid-19, tensão pré-menstrual (TPM) e contaminação de produtos agrícolas.



Neste domingo, os candidatos responderam a 90 questões de Ciências da Natureza e Matemática, em uma prova considerada equilibrada.

"Não havia nada de extrema dificuldade. Também tinha aquelas questões de respostas mais rápidas, com uma certa facilidade, deixando a prova mais equilibrada", afirma Daniel Balbinot, coordenador pedagógico do Poliedro.

Ciências da Natureza no Enem

Na prova de Ciências da Natureza, Daniel avalia que houve certa interdisciplinaridade nas questões, mas que a maioria estava bem dividida entre Química, Física e Biologia.

Uma das questões de Biologia que chamou a atenção foi relacionada à TPM e à estrutura biológica envolvida nesse processo.

Enem traz questões "polêmicas"

Outro destaque da prova de Ciências da Natureza foi a presença de duas questões relacionadas à vacina contra a Covid-19.



"Esse chega a ser um tópico considerado como polêmico, tendo em vista o que foi a discussão da vacina nos últimos anos. Lembrando que a maior parte das vezes as questões não são elaboradas no mesmo ano da prova, mas ainda assim, terem colocado duas questões envolvendo essa temática, é algo polêmico", opina Daniel.

Ainda sobre temas polêmicos, a prova de Ciências da Natureza também teve uma questão sobre a contaminação de produtos agrícolas em determinadas populações.



No primeiro dia de provas, realizado na semana passada, três questões da prova de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos abordavam o tema do agronegócio na Amazônia e no Cerrado, o que gerou pedido de anulação por parte da "bancada do agro" no Congresso Nacional.

Matemática no Enem

Já na prova de Matemática, Daniel avalia que o Enem se manteve "dentro do previsto", priorizando questões de probabilidade e operações básicas. "Teve também geometria, composições geométricas, logaritmo e trigonometria", conta ele.

"Na prova amarela, a parte final continha questões mais simples, o que corrobora com a ideia de que temos que ter equilíbrio no tempo de prova, para não deixar as últimas questões com pouca atenção, o que pode gerar erros simples por falta de revisão", afirma.