Fernando Frazão/Agência Brasil - 05/11/2023 Candidatos deixam local de provas após o primeiro dia do Enem 2023, na Universidade Estácio, na Tijuca (RJ)

Embora o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 ainda não tenha sido divulgado, é comum que, por curiosidade, os candidatos que já realizaram a primeira etapa da prova confiram quantos acertos marcaram no exame com os gabaritos extraoficiais. Isso, no entanto, pode desestabilizar alguns estudantes que, ao somar a quantidade de respostas corretas, podem pensar que não foram bem na primeira fase.

Priscila Naves, coordenadora pedagógica da plataforma de educação Aprova Total, pontua que, caso isso tenha acontecido, é importante "virar a página" para conseguir se sair bem na segunda etapa do exame. O último dia de provas do Enem 2023 acontece neste domingo (12), das 13h30 às 18h30 em todo o Brasil.

Além disso, vale destacar que a soma dos acertos não equivale à nota que o participante vai obter naquela prova.

"Se você conferiu o gabarito, precisa superar uma eventual frustração caso não tenha alcançado a sua expectativa. Mas lembre-se de que apenas pelas conferências de gabarito não é possível concluir sua nota final, que depende da correção Teoria de Resposta ao Item (TRI) e da redação", afirma.

O sistema TRI é a metodologia usada para a correção das questões objetivas do Enem e, consequentemente, para determinar as notas dos candidatos. Como o resultado do exame não é calculado da forma convencional, duas pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões, por exemplo, podem ter notas diferentes, já que cada item é avaliado de uma forma diferente.

A metodologia "anti-chute", de acordo com a pedagoga, leva em consideração diversos fatores, incluindo a relação entre a probabilidade de um participante responder corretamente a uma pergunta e seu conhecimento na respectiva área, considerando as questões fáceis e difíceis — ou seja, a probabilidade de um aluno ter acertado uma questão considerada difícil e acertado uma questão considerada fácil.

Dessa forma, Priscila recomenda que os estudantes mantenham a calma, já que os acertos únicos que são conferidos nos gabaritos extraoficiais não conseguem prever o real desempenho na prova. Além disso, ela lembra que a redação dá a possibilidade de o aluno conseguir pontuar até mil pontos e não tem como saber a nota até a divulgação do resultado.

💡 A sugestão, então, é aguardar a divulgação das notas finais, que acontece em 16 de janeiro de 2024.





Confira algumas dicas da coordenadora de como manter a calma para o segundo dia de avaliação:

😌 Acredite nas suas habilidades para lidar com a prova com tranquilidade;

⏰ Atente-se ao tempo: comece respondendo às questões que acha menos difíceis e deixe as mais complicadas para o final;

⏱️ Não deixe que o relógio te domine: prestar atenção no horário é importante, mas mantenha o foco na prova;

📚 Confiança: antes de começar o exame, pense na sensação de terminar a prova de forma confiante — a prática pode ajudar a diminuir a ansiedade e incentivar o desempenho no exame;



🎓 Não desista: independentemente de quantos acertos marcou na primeira fase, não deixe de fazer a segunda etapa do Enem, os gabaritos podem ser uma "armadilha" e fazer com que alguns participantes desistam no meio do caminho.

Gabaritos oficiais e resultados

Os gabaritos oficiais dos dois dias do Enem 2023 serão divulgados no dia 24 de novembro. Os participantes deverão acessar a seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Inep e conferir os resultados.

Segundo o cronograma do Enem, os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 e estarão disponíveis na Página do Participante. Já o espelho da redação, será disponibilizado aproximadamente dois meses após a divulgação dos resultados e também poderá ser consultado no mesmo portal.