Reprodução: Agência Brasil Enem 2023

Os gabaritos oficiais dos dois dias do Enem 2023 serão divulgados no dia 24 de novembro. Os participantes deverão acessar a seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e conferir os resultados.

Segundo o cronograma do Enem, os resultados serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024. Eles estarão disponíveis na Página do Participante no site do Inep.

Sobre o espelho da redação , ele será disponibilizado aproximadamente dois meses após a divulgação dos resultados. O documento também poderá ser consultado na Página do Participante.

No primeiro dia de Enem, ocorrido no dia 5 de novembro, foram aplicadas as provas de Redação; Linguagens e Ciências Humanas. No segundo dia de exame, 12 de novembro, as questões são de Matemática e Ciências da Natureza.

A prova serve para a entrada em universidades federais, além de algumas estaduais e privadas. Com o Enem, é possível também conseguir bolsas de estudo e financiamento em instituições particulares, como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Ademais, o Enem abre portas para entrar em universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Para isso, é necessário não zerar a redação e comparecer aos dois dias do exame.

Neste ano, aproximadamente 4 milhões de pessoas se inscreveram para fazer a prova. No primeiro dia, houve uma taxa de abstenção de 28,1%, segundo o Ministério da Educação (MEC) .