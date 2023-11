Lula Marques/ Agência Brasil - 17/08/2023 Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro





O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), declarou nesta quarta-feira (8) que não acertaria as questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023 que citaram o agronegócio. As perguntas foram alvos de críticas por parte da bancada ruralista no Congresso.

"O que eu posso dizer com relação a isso, e nada mais que isso, é que se eu estivesse fazendo a prova, eu iria errar umas duas ou três questões porque eu vivo e sei a qualidade de vida, eu sei o desenvolvimento que o agro é para essas regiões. Se eu tivesse respondido a prova, eu teria errado a resposta que eles consideraram certa", disse o ministro.

Fávaro relatou que o governo “não faz a prova”, mas sim “professores renomeados”. Perguntado se o erro estaria na resposta ou na avaliação do Inep, o ministro não quis entrar em atrito. “Tem que perguntar para o avaliador. Eu não sei avaliar prova", pontuou.





Carlos aproveitou para citar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede-SP), para defender o agronegócio.

"A própria ministra Marina Silva disse hoje, em um evento da própria Abiove [Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais], que, estatisticamente, menos de 2% dos produtores brasileiros são os que insistem em cometer crimes ambientais. Portanto, mais de 98% dos produtores brasileiros têm boas práticas de sustentabilidade. Isso é uma referência para o mundo. E basta ver os índices de desenvolvimento das regiões agrícolas comparado com qualquer outra região do Brasil", comentou.

Por fim, o ministro avisou que não irá brigar com os responsáveis pelo exame. “Não é atribuição minha ser comentarista de prova de Enem”, concluiu.