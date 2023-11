Paulo Pinto/ Agência Brasil - 23/09/2023 Recorde de calor foi registrado em São Paulo no mês de setembro

Após as fortes chuvas que atingiram São Paulo no final da última semana, que levaram ao apagão em diversos pontos da região metropolitana, a capital paulista registra calor no início desta semana. A maior parte das regiões do Brasil também devem registrar altas temperaturas nos próximos dias.

No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS), por exemplo, devem marcar temperaturas perto dos 40ºC no começo desta semana.

Nesta terça-feira (7), no Sudeste e Centro-Oeste, a previsão é de calor na parte da tarde, com tempo firme em São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

No Sul, não há previsão de chuvas e as temperaturas devem aumentar. Já no Norte, chuvas são esperadas entre o Tocantins, Pará e o Amazonas.

Confira, abaixo, a previsão do tempo em algumas capitais para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):



São Paulo (SP) – mínima (15°C) e máxima (25°C), sem previsão de chuva;

Porto Alegre (RS) – mínima (16°C) e máxima (30°C), sem previsão de chuva;

Brasília (DF) – mínima (21°C) e máxima (30°C), com previsão de chuva;

Cuiabá (MT) – mínima (28°C) e máxima (40°C), com previsão de chuva;

Teresina (PI) – mínima (23°C) e máxima (36°C), sem previsão de chuva;

Curitiba (PR)– mínima (12°C) e máxima (25°C), sem previsão de chuva;

Belém (PA) – mínima (24°C) e máxima (34°C), com previsão de chuva;

Manaus (AM) – mínima (24°C) e máxima (33°C), com previsão de chuva forte;

Palmas (TO) – mínima (23°C) e máxima (30°C), com previsão de chuva forte;

Porto Velho (RO) – mínima (26°C) e máxima (34°C), com previsão de chuva forte;

Natal (RN) – mínima (25°C) e máxima (31°C), com previsão de chuva.

Nesta manhã, Salvador (BA) registrou 26ºC, mas o litoral da Bahia ficou em estado moderado para risco de deslizamentos e alagamentos, devido à possibilidade de chuvas fortes.

Ao mesmo tempo em que algumas regiões estão registrando temperaturas mais altas e chuvas, outras também tiveram baixa umidade do ar, como Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Oeste de Minas Gerais e Sul de Goiás.

De acordo com a Climatempo, Campo Grande (MS) foi a capital mais seca do Brasil nessa segunda (6), com 37,7°C de temperatura máxima e 11% de umidade no ar.

A cidade ainda foi a mais quente, ficando abaixo apenas de Cuiabá (MT), que teve temperatura máxima de 40,1°C.