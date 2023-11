Reprodução/redes sociais Os bombeiros combatem as chamas desde a madrugada





A fábrica de chocolates da marca Cacau Show, em Linhares-ES, foi tomada pelo fogo nesta terça (7). O incêndio de grandes proporções começou por volta das 4h40, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não há informações sobre feridos, nem se sabe qual foi o estopim das chamas.

🚨 ATENÇÃO

Incêndio destrói a fábrica de chocolates da Cacau Show , em Linhares/ES pic.twitter.com/XOl2JEqsvH — @Jopelim (@PrJosiasPereir3) November 7, 2023





A fábrica fica no bairro Canivete, às margens da BR-101. Desde que foram acionados, os bombeiros tentam impedir que o fogo se espalhe. Até às 8h, uma equipe de 18 pessoas trabalhava na contenção do incêndio, mas como o fogo continua ativo, foi solicitado o apoio de equipes de cidades vizinhas.

“Estamos com 18 militares atuando ainda na fase de combate as chamas. Nosso chamado inicial foi por volta das 4h40. As 4h50 nossas equipes já estavam no local. Devido ao incêndio ser de grandes proporções, foi solicitado apoio das equipes de São Mateus e Aracruz, que estão se deslocando”, explicou a capitã Andressa em entrevista à Folha Vitória.





Em nota, o prefeito Bruno Margotto Marianelli lamentou o incidente. “O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados pelo incêndio que, lamentavelmente atingiu a empresa. A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora vive este momento difícil. A todos os funcionários e à direção da empresa, nossa solidariedade.”

O cacau utilizado pela empresa é produzido no estado do Espírito Santo. A planta da fábrica tem 700 mil metros quadrados. Ela foi inaugurada pouco mais de um ano atrás, a partir de um investimento de R$ 100 milhões.