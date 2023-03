Marcelo Camargo/Agência Brasil - 13.11.2022 Candidatos comparecem a local de prova para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ( Inep ) alterou a data das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2023 para o período de 5 a 16 de junho.

De acordo com o cronograma oroginal, a primeira etapa do processo seletivo seria em maio, mas o calendário sofreu alteração nesta quarta (15).

Segundo o órgão, uma das motivações para a mudança foi a logística: eles pretendem evitar que as inscrições aconteçam no mesmo período que as do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), previstas de 22 de maio a 02 de junho.

No entanto, a alteração das datas de aplicação do Enem estão mantidas para 5 e 12 de novembro.

Veja como ficou o novo calendário do Enem 2023:

Inscrições: 5 a 16 de junho

Provas: 5 e 12 de novembro

Divulgação do gabarito: 24 de novembro

Resultados: 16 de janeiro de 2024

