Quem não tiver se classificado na chamada regular está automaticamente na lista de espera e concorrerá a eventuais vagas

Os candidatos que foram pré-classificados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) têm até as 23h59 desta sexta-feira (17) para complementar a inscrição através do site do programa e garantir o financiamento .

O Fies é um programa de financiamento de mensalidades em instituições de ensino superior privadas, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O programa não oferece bolsas de estudo, mas sim um "empréstimo". Após o conclusão da graduação, o estudante deve quitar a dívida, em parcelas proporcionais à sua renda.

Após realizar a complementação da inscrição, veja como o candidato precisa cumprir as outras duas etapas:

em até 5 dias, ir à instituição de ensino para apresentar a documentação exigida;

em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil da visita à instituição de ensino, comparecer a um agente financeiro (como a Caixa Econômica Federal) para formalizar o contrato de financiamento.

Atenção: Quem tiver débitos no programa não poderá concorrer ao financiamento.

Como funciona a lista de espera?

Os candidatos que não forem classificados na chamada regular estão automaticamente na lista de espera e poderão concorrer a eventuais vagas que não forem preenchidas na chamada única.

É necessário ficar atento ao site do Fies, pois quem for convocado precisará complementar a inscrição em até três dias após a convocação, que ocorrerá de 21 de março a 18 de maio.

Veja o calendário para o Fies deste semestre:

Resultados (pré-selecionados): 14 de março.

Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 15 a 17 de março.

Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio.

