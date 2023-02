Marcello Casal Jr./Agência Brasil - 15.02.2023 Sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) e o ministro da Educação , Camilo Santana, devem anunciar nesta quinta-feira (16), no Palácio do Planalto , o reajuste dos valores de bolsas de pós-graduação. Os benefícios, que estão congelados desde 2013, devem receber um ajuste de cerca de 40%.

Nas redes sociais, o atual chefe do Executivo afirmou que o anuncio será feito no período da tarde e classificou a ação como "um dia importante para educação, ciência e pesquisa".

"Bom dia. Anunciaremos hoje o aumento das bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência, que não tinham reajuste desde o governo Dilma. Um dia importante para nossa educação, pesquisa e ciência. O Brasil voltará a valorizar estudantes e nosso futuro", escreveu Lula.

Veja os reajustes para a Capes e o CNPq divulgados na noite desta quarta:

Mestrado: de R$ 1.500 para R$ 2.100 (alta de 40%)

Doutorado: de R$ 2.200 para R$ 3.100 (40%)

Pós-Doutorado: de R$ 4.100 para R$ 5.200 (25%)

As bolsas distribuídas para alunos do ensino médio e da graduação também serão reajustadas:

Iniciação científica no ensino médio: de R$ 100 para R$ 300 (200%);

Formação de professores da educação básica: os valores atuais variam de R$ 400 a R$ 1.500 e serão reajustados de 40% a 75%, segundo o governo.

A Bolsa Permanência -- direcionadas a alunos em situação de vulnerabilidade nas universidades -- nunca foram reajustadas. Os valores variam de R$ 400 e R$ 900 e, agora, devem ser reajustados em 55% a 75%.

De acordo com o governo federal, todos os reajustes irão custar cerca de R$ 2,38 bilhões anuais aos cofres públicos. Toda a verba virá dos ministérios da Educação e de Ciência e Tecnologia.

O anúncio deve incluir, também, um aumento no número de bolsas, que não foi detalhado pelo governo.

O reajuste das bolsas, reivindicado nos últimos anos pelos pesquisadores, era um compromisso firmado pelo grupo de transição do governo.

