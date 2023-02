Reprodução/Facebook Inep Para realizar a inscrição é preciso ter feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter realizado o exame na condição de treineiro

Começa nesta quinta-feira (16) o prazo de inscrição para o 1º semestre de 2023 do Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ). O processo seletivo para universidades públicas vai até o sábado (24).

O candidato que deseja utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio para fazer a inscrição deve acessar o site https://acessounico.mec.gov.br/sisu . É imprescindível que o estudante tenha feito o Enem 2022, não ter zerado na redação e não ter realizado o exame na condição de treineiro.

Veja como realizar a sua inscrição no programa:

LOGIN: Na página inicial do Sisu, clique em "Fazer Inscrição" e, na próxima tela, clique em "Entrar com gov.br ou fazer cadastro".

DADOS: Antes de tudo, confirme seus dados para que o Sisu possa entrar em contato com você. Caso você erre algo durante a inscrição, não se preocupe, é possível alterará-los a qualquer momento.

INSCRIÇÃO: Já na tela "Minha inscrição", você poderá escolher até duas opções de curso. Ali, você vai acompanhar a sua inscrição ao longo de todo o processo. Para começar, é só clicar em "Fazer inscrição na 1ª opção".

PESQUISA DE VAGAS: Você pode pesquisar as vagas pelo nome do município, nome da instituição ou nome do curso. É recomendado consultar quantas vagas estão disponíveis por curso e por modalidade e quais as regras do processo seletivo de cada universidade (como notas mínimas exigidas ou regulamento para cotas sociais).

DETALHES SOBRE AS VAGAS: Ao clicar no curso, aparecem mais detalhes e as modalidades disponíveis.

MODALIDADE: Fique atento e leia com atençao as modalidades disponíveis para o curso, escolha uma das opções e clique em "Escolher esta modalidade" para continuar. Veja as informações exigidas para comprovar as ações afirmativas no momento da matrícula, caso seja selecionado.

CONFIRMAÇÃO: Confira os dados do curso e modalidade de vaga que você escolheu, a documentação que será exigida pela instituição na ato da matrícula e clique em “Confirmar minha inscrição”.

CONCLUSÃO DA INSCRIÇÃO: Depois de confirmada sua inscrição, você voltará para a tela "Minha inscrição" e poderá conferir as informações da opção escolhida.

NOTAS DE CORTE: Em Classificação Parcial, você acompanha as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição.

Num primeiro momento, não tem notas de corte, que só são disponibilizadas no segundo dia.

A nota de corte leva em consideração o número de interessados, as notas desses candidatos e a quantidade de vagas. Como os estudantes podem mudar as opções até o último dia do prazo, as notas de corte parciais oscilam.

Por isso, é preciso ficar atento sempre às notas parciais divulgadas diariamente ao longo do período de inscrição.

A orientação é acompanhar as notas de corte dos cursos e a sua classificação parcial durante o período de inscrição. Se perceber que tem pouca chance de conseguir a vaga, pode alterar a escolha do curso.

ATENÇÃO: Após o encerramento do prazo de inscrição, ficam valendo as duas últimas opções salvas.

Cronograma do Sisu

Inscrições: de 16 a 24 de fevereiro.

Resultados: 28 de fevereiro.

Nota considerada: Enem 2022.

